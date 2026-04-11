竹市綠營議員初選落馬 彰市長藍營人選陷僵局

二○二六地方選舉，民進黨新竹市東區、北區議員初選激烈，新竹市黨部昨公布東區民調結果，議員鄭美娟、新人曾翰揚、前議員鄭宏輝與議員劉彥伶分居前四名，議員劉崇顯恐提名無望，北區則訂九日、十日民調，地方認為綠營初選後能否弭平歧見是左右選情關鍵。

彰化市長選情方面，民進黨已提名縣議員黃柏瑜，國民黨則有縣議員温芝樺、市代會主席陳文賓都表態參選，目前尚在協調，若協調不成，可能形成「三腳督」局面。

民進黨新竹市黨部昨公布東區初選，初選民調第一名為鄭美娟，其次依序為曾翰揚、鄭宏輝與劉彥伶，黨部強調名單以執委會公告為準；劉崇顯雖然落馬，但他透過臉書強調不會因此停下腳步，未來不論什麼身分、身處哪個戰鬥位置，只要能為竹市做事，都會勇敢承擔。

此外，綠營北區議員初選四搶三同樣激烈，現任議員楊玲宜爭取連任，另有林士凱、戴振博、曾國維等新人挑戰，預計九日、十日電話民調；地方人士分析，綠營提名制度降低派系影響，也讓競爭更加直接激烈，過程難免有火花，在藍白陣營逐步整合布局的情況下，能否迅速弭平歧見將成左右選情的關鍵。

藍營在彰化市長選情方面也面臨僵局，市代會主席陳文賓原為無黨籍，數度試探温芝樺無意參選後加入藍營並爭取提名，結果温在國民黨受理鄉鎮市長提名登記前宣布參選，選情增添變數。

温芝樺表示，黨內初選機制尚未啟動，不用急著把參選與分裂畫上等號，希望不論最後誰出線，都能放下分歧攜手向前；陳文賓強調參選到底，稱自己會在公平競爭的前提下，不會製造對立，勇敢向前，努力爭取市民的支持與認同；黃柏瑜則說，不管藍營是否分裂，自己會努力贏得勝選。