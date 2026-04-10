快訊

「3顆核彈」衝擊民進黨年底選情 楊蕙如：5縣市版圖恐下修

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白合加速整軍！季麟連贈「獨佔鰲頭」挺張啓楷 強調選戰一定要贏

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
張啓楷（右）拜會國民黨副主席兼黃復興黨部主委季麟連（左） ，季麟連挑選交趾陶大師呂盛南作品「獨佔鰲頭」，贈送張啓楷，象徵年底嘉市長選舉勢在必得，也為藍白合作注入更多士氣。圖／張啓楷服務處提供
張啓楷（右）拜會國民黨副主席兼黃復興黨部主委季麟連（左） ，季麟連挑選交趾陶大師呂盛南作品「獨佔鰲頭」，贈送張啓楷，象徵年底嘉市長選舉勢在必得，也為藍白合作注入更多士氣。圖／張啓楷服務處提供

嘉義市長選戰成為藍白合作首個示範區，民調拍板張啓楷出線後，藍白陣營迅速展開整合。市長黃敏惠第一時間表態支持，承諾全力輔選，展現藍白合作後的凝聚力。昨天張啓楷再拜會國民黨副主席兼黃復興黨部主委季麟連 ，季強調，已要求黃復興系統輔選，嘉市藍白合一定要贏。他邀請張啓楷參加19日嘉市中華眷村文化發展協會聯誼大會，下午安排前往經國新城、精忠新城與黃復興幹部聚會，盼將藍白合作落實到基層。

2026九合一選舉

7日藍白合民調結果出爐後，黃敏惠表態支持，隔天張啓楷親自前往市府請益致謝，強調未來若順利當選，將延續黃敏惠推動的幸福城市政策。隨後張啓楷也拜會國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯 ，蔡明顯表示，藍白已完成整合，國民黨將全力支持兩黨共推的市長參選人。

昨天張啓楷再拜會國民黨副主席兼黃復興黨部主委季麟連 ，季麟連強調，已要求黃復興系統全面投入輔選，嘉義市藍白合一定要贏。季麟連特別挑選嘉義市交趾陶大師呂盛南作品「獨佔鰲頭」，贈送張啓楷，象徵年底嘉市長選舉勢在必得，也為藍白合作注入更多士氣。

張啓楷表示，去年面對大罷免風潮，國民黨與民眾黨基層逐漸形成合作默契，這次嘉市民調結果也反映出藍白支持者高度互信，不少民眾黨支持者支持翁壽良，也有許多國民黨支持者轉而力挺他，顯示嘉義市基層其實早已完成藍白整合。張啓楷強調，嘉市是藍白合作成功的第一例，也是全台示範區，雖然外界看好，但挑戰依舊不少，尤其民進黨勢必會見縫插針。不過只要藍白持續緊密團結，年底市長選舉仍大有可為。

民眾黨 國民黨 藍白 張啓楷 黃敏惠

延伸閱讀

新北市長選戰 藍白合何時民調 黃國昌：還沒談

藍白整合首例 共推張啓楷出戰嘉市長

黃敏惠：目前嘉市基本盤不在我們這邊 一定努力輔選

觀察站／整合黃敏惠票源 考驗藍白

相關新聞

藍白合加速整軍！季麟連贈「獨佔鰲頭」挺張啓楷 強調選戰一定要贏

嘉義市長選戰成為藍白合作首個示範區，民調拍板張啓楷出線後，藍白陣營迅速展開整合。市長黃敏惠第一時間表態支持，承諾全力輔選，展現藍白合作後的凝聚力。昨天張啓楷再拜會國民黨副主席兼黃復興黨部主委季麟連 ，季強調，已要求黃復興系統輔選，嘉市藍白合一定要贏。他邀請張啓楷參加19日...

陳亭妃本命區全程陪同拜廟 賴總統稱「未來陳市長」

賴清德總統今天回到台南出席沙崙機器人中心掛牌，接著馬不停蹄到北區西來庵、永康武龍宮、仁德武德宮贈匾揭牌，立委陳亭妃全程陪同，賴總統也以未來「陳市長」稱呼，陳亭妃則呼籲「大家要讓賴總統沒有後顧之憂，不只是2026要贏而已，2028更要成為賴總統最大的底氣。」

被點名為綠營參戰台北市長口袋人選？徐國勇否認：不會是我

民進黨秘書長徐國勇今天表示，台灣擁有全球最先進晶片與電器產品，民眾想買最新、最好的家電不必出國；他也趁母親節前夕呼籲，購...

藍營高市議員第二波登記作業截止 黃紹庭未領表、未登記形同棄選

國民黨高雄市議員第二梯次提名登記今天截止，共3選區、6人完成登記。其中，涉入官司爭議的議員黃紹庭，未領表、未登記；另第12選區平地原住民提名1人，有2人登記。

藍營爆內戰！彰化市長若形成三腳督 綠營黃柏瑜恐漁翁得利

彰化市下屆市長選舉，民進黨已提名縣議員黃柏瑜參選，藍營則有現任縣議員温芝樺及彰化市代會主席陳文賓表態參選，如果藍營協調不成而分裂，將再形成「三腳督」局面，有利於民進黨再延續過去4屆的綠營執政。

「3顆核彈」衝擊民進黨年底選情 楊蕙如：5縣市版圖恐下修

民進黨布局2026年底選戰，至今台北市長人選尚未拍板，引發不少綠營支持者焦慮。「卡神」楊蕙如今（10）日在臉書發文，點出她認為影響民進黨年底選情的「三顆核彈」，直言只要其中任何一項引爆，不僅可能衝擊原本有望反攻的縣市，甚至會讓現有五縣市的版圖再往下修。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。