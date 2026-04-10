藍白合加速整軍！季麟連贈「獨佔鰲頭」挺張啓楷 強調選戰一定要贏

嘉義市長選戰成為藍白合作首個示範區，民調拍板張啓楷出線後，藍白陣營迅速展開整合。市長黃敏惠第一時間表態支持，承諾全力輔選，展現藍白合作後的凝聚力。昨天張啓楷再拜會國民黨副主席兼黃復興黨部主委季麟連 ，季強調，已要求黃復興系統輔選，嘉市藍白合一定要贏。他邀請張啓楷參加19日嘉市中華眷村文化發展協會聯誼大會，下午安排前往經國新城、精忠新城與黃復興幹部聚會，盼將藍白合作落實到基層。

7日藍白合民調結果出爐後，黃敏惠表態支持，隔天張啓楷親自前往市府請益致謝，強調未來若順利當選，將延續黃敏惠推動的幸福城市政策。隨後張啓楷也拜會國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯 ，蔡明顯表示，藍白已完成整合，國民黨將全力支持兩黨共推的市長參選人。

昨天張啓楷再拜會國民黨副主席兼黃復興黨部主委季麟連 ，季麟連強調，已要求黃復興系統全面投入輔選，嘉義市藍白合一定要贏。季麟連特別挑選嘉義市交趾陶大師呂盛南作品「獨佔鰲頭」，贈送張啓楷，象徵年底嘉市長選舉勢在必得，也為藍白合作注入更多士氣。

張啓楷表示，去年面對大罷免風潮，國民黨與民眾黨基層逐漸形成合作默契，這次嘉市民調結果也反映出藍白支持者高度互信，不少民眾黨支持者支持翁壽良，也有許多國民黨支持者轉而力挺他，顯示嘉義市基層其實早已完成藍白整合。張啓楷強調，嘉市是藍白合作成功的第一例，也是全台示範區，雖然外界看好，但挑戰依舊不少，尤其民進黨勢必會見縫插針。不過只要藍白持續緊密團結，年底市長選舉仍大有可為。