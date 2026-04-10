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陳亭妃本命區全程陪同拜廟 賴總統稱「未來陳市長」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
賴清德總統回台南行程，立委陳亭妃全程陪同，兩人互動也相當自然。記者劉學聖／攝影
賴清德總統回台南行程，立委陳亭妃全程陪同，兩人互動也相當自然。記者劉學聖／攝影

賴清德總統今天回到台南出席沙崙機器人中心掛牌，接著馬不停蹄到北區西來庵、永康武龍宮、仁德武德宮贈匾揭牌，立委陳亭妃全程陪同，賴總統也以未來「陳市長」稱呼，陳亭妃則呼籲「大家要讓賴總統沒有後顧之憂，不只是2026要贏而已，2028更要成為賴總統最大的底氣。」

2026九合一選舉

賴清德參拜首站來到北區西來庵，從國大代表到立委、市長、行政院長、副總統都有參拜，擔任總統後贈匾「弘化益世」，但一直等到今天才有空揭匾，北區是陳亭妃的本命區，就住在離西來庵約200公尺處，陳亭妃以地主表達心聲，大家等總統等了很久。

陳亭妃說，「董事長一直期待，一直在等。今天總統來，他真的很高興，為了今天這個揭匾儀式，昨天晚上幾乎都沒睡。」她說，今天大家齊聚一堂，也讓人更深刻感受到地方宗教文化的重要。這裡一直都是人文薈萃的地方，自己住在這裡差不多20年，看著地方一步一步改變。

陳亭妃表示，過去淹水問題非常嚴重，以前只要下大雨，SNG車一定會停在這裡，但現在已經不一樣了。這就是一棒接一棒的傳承，持續替地方解決問題。

她指出，目前地方排水改善已經完成約八成，雖然還有部分路面積水問題，但相信未來會繼續以這樣的精神，「一棒一棒傳承下去，讓台南更好」。

陳亭妃也提到一定要讓賴總統沒有後顧之憂，不只是2026要贏，更要拜託大家，2028一定要成為賴總統最大的底氣，這非常重要。

她也提到，擔任立委18年第一次遇到沒有預算可以審查，現在中央面臨許多困難，地方也遭遇不少挑戰，甚至有人質疑國家未來要如何發展。

「所以我要拜託大家，一定要成為賴總統最大的支持。因為現在有很多很多無奈、很多困惑，但我相信，只要我們一起努力，以台南、以眾神之都的精神，我們一定可以突破所有困境，走出一條屬於我們的康莊大道。」

陳亭妃呼籲大家團結一致，「一起加油、團結一致，成為台灣最大的後盾。」賴總統隨後也到永康武龍宮「保境佑民」及仁德武德宮「民生潤恩」揭匾。

賴清德總統回台南受到鄉親熱情歡迎，立委陳亭妃也全程陪同。記者吳淑玲／攝影
賴清德總統回台南受到鄉親熱情歡迎，立委陳亭妃也全程陪同。記者吳淑玲／攝影

賴清德總統（左二）與台南鄉親合影，立委陳亭妃與他中間隔著台南市長黃偉哲。記者吳淑玲／攝影
賴清德總統（左二）與台南鄉親合影，立委陳亭妃與他中間隔著台南市長黃偉哲。記者吳淑玲／攝影

賴清德總統回台南受到鄉親熱情歡迎，立委陳亭妃也全程陪同。記者吳淑玲／攝影
賴清德總統回台南受到鄉親熱情歡迎，立委陳亭妃也全程陪同。記者吳淑玲／攝影

賴清德 陳亭妃 台南

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