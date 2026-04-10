快訊

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

聽新聞
0:00 / 0:00

藍營高市議員第二波登記作業截止 黃紹庭未領表、未登記形同棄選

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
議員蔡武宏（前排中）由KK政線議員黃香菽、蔡金晏、李亞築、鍾易仲及議員陸淑美陪同登記。圖／國民黨高雄市黨部提供
議員蔡武宏（前排中）由KK政線議員黃香菽、蔡金晏、李亞築、鍾易仲及議員陸淑美陪同登記。圖／國民黨高雄市黨部提供

國民黨高雄市議員第二梯次提名登記今天截止，共3選區、6人完成登記。其中，涉入官司爭議的議員黃紹庭，未領表、未登記；另第12選區平地原住民提名1人，有2人登記。

2026九合一選舉

國民黨高雄市黨部今天表示，市議員提名登記作業於今天下午4時截止，共6人完成提名登記作業，包括第8選舉區（苓雅區、新興區、前金區）提名2人，議員許采蓁、新人里長黃裕庭2人登記，第10選舉區（前鎮區、小港區）提名2人，議員蔡武宏、陳麗娜2人登記，第12選舉區（平地原住民）提名1人，議員王義雄、立委幕僚宋紹銘2人登記。

值得一提是，黃紹庭涉詐領助理費案，二審仍判有罪，儘管國民黨冷處理，今天提名登記揭曉，黃未完成登記，形同放棄連任。黃紹庭受訪意有所指說，原本第8選區預計提名3席，最後只提名2席，一切以黨部規畫作業為主。

市黨部表示，其中第12選區平地原住民提名1席，現任1席，共2人登記，將由2位登記同志，依照黨內相關辦法爭取唯一一席的提名資格。

市黨部將進行登記同志資格審查，接續提名相關作業，依黨內提名工作時程預計於5月完成第二梯次提名作業。

議員許采蓁完成登記黨內作業。圖／國民黨高雄市黨部提供
議員許采蓁完成登記黨內作業。圖／國民黨高雄市黨部提供

國民黨 黃紹庭 議員 高雄市

延伸閱讀

藍營爆內戰！彰化市長若形成三腳督 綠營黃柏瑜恐漁翁得利

藍營北市議員初選 中山大同中正萬華新人對決成看點

布局彰縣 藍：謝衣鳯任副秘書長

台東議員第一選區競爭激烈 藍營七人登記卡位

相關新聞

陳亭妃本命區全程陪同拜廟 賴總統稱「未來陳市長」

賴清德總統今天回到台南出席沙崙機器人中心掛牌，接著馬不停蹄到北區西來庵、永康武龍宮、仁德武德宮贈匾揭牌，立委陳亭妃全程陪同，賴總統也以未來「陳市長」稱呼，陳亭妃則呼籲「大家要讓賴總統沒有後顧之憂，不只是2026要贏而已，2028更要成為賴總統最大的底氣。」

被點名為綠營參戰台北市長口袋人選？徐國勇否認：不會是我

民進黨秘書長徐國勇今天表示，台灣擁有全球最先進晶片與電器產品，民眾想買最新、最好的家電不必出國；他也趁母親節前夕呼籲，購...

藍營高市議員第二波登記作業截止 黃紹庭未領表、未登記形同棄選

國民黨高雄市議員第二梯次提名登記今天截止，共3選區、6人完成登記。其中，涉入官司爭議的議員黃紹庭，未領表、未登記；另第12選區平地原住民提名1人，有2人登記。

藍營爆內戰！彰化市長若形成三腳督 綠營黃柏瑜恐漁翁得利

彰化市下屆市長選舉，民進黨已提名縣議員黃柏瑜參選，藍營則有現任縣議員温芝樺及彰化市代會主席陳文賓表態參選，如果藍營協調不成而分裂，將再形成「三腳督」局面，有利於民進黨再延續過去4屆的綠營執政。

「3顆核彈」衝擊民進黨年底選情 楊蕙如：5縣市版圖恐下修

民進黨布局2026年底選戰，至今台北市長人選尚未拍板，引發不少綠營支持者焦慮。「卡神」楊蕙如今（10）日在臉書發文，點出她認為影響民進黨年底選情的「三顆核彈」，直言只要其中任何一項引爆，不僅可能衝擊原本有望反攻的縣市，甚至會讓現有五縣市的版圖再往下修。

竹市綠營東區議員初選民調落馬 劉崇顯臉書曝心聲

民進黨新竹市黨部進行東區市議員提名初選全民調，結果於今天出爐，現任議員劉崇顯意外中箭落馬，未通過5搶4初選。劉在臉書發文，強調未來無論是以什麼樣的身分、身處哪個戰鬥位置，只要能為新竹市做事、只要市民還需要，他都會為了家鄉勇敢承擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。