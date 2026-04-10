藍營高市議員第二波登記作業截止 黃紹庭未領表、未登記形同棄選

國民黨高雄市議員第二梯次提名登記今天截止，共3選區、6人完成登記。其中，涉入官司爭議的議員黃紹庭，未領表、未登記；另第12選區平地原住民提名1人，有2人登記。

國民黨高雄市黨部今天表示，市議員提名登記作業於今天下午4時截止，共6人完成提名登記作業，包括第8選舉區（苓雅區、新興區、前金區）提名2人，議員許采蓁、新人里長黃裕庭2人登記，第10選舉區（前鎮區、小港區）提名2人，議員蔡武宏、陳麗娜2人登記，第12選舉區（平地原住民）提名1人，議員王義雄、立委幕僚宋紹銘2人登記。

值得一提是，黃紹庭涉詐領助理費案，二審仍判有罪，儘管國民黨冷處理，今天提名登記揭曉，黃未完成登記，形同放棄連任。黃紹庭受訪意有所指說，原本第8選區預計提名3席，最後只提名2席，一切以黨部規畫作業為主。

市黨部表示，其中第12選區平地原住民提名1席，現任1席，共2人登記，將由2位登記同志，依照黨內相關辦法爭取唯一一席的提名資格。

市黨部將進行登記同志資格審查，接續提名相關作業，依黨內提名工作時程預計於5月完成第二梯次提名作業。