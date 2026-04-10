藍營爆內戰！彰化市長若形成三腳督 綠營黃柏瑜恐漁翁得利

彰化市下屆市長選舉，民進黨已提名縣議員黃柏瑜參選，藍營則有現任縣議員温芝樺及彰化市代會主席陳文賓表態參選，如果藍營協調不成而分裂，將再形成「三腳督」局面，有利於民進黨再延續過去4屆的綠營執政。

市代會主席陳文賓原是無黨籍，在數度試探温芝樺未考慮參選彰化市長後，即加入國民黨，爭取國民黨提名。沒想到，在國民黨受理鄉鎮市長提名登記前，温芝樺卻突然宣布將參選市長，陳文賓遭到突襲後，為之傻眼。

國民黨將在彰化縣長提名人選確定後，即會受理鄉鎮市長、縣議員等參選登記。温芝樺表示，她會登記爭取國民黨彰化市長提名，陳文賓則表示還在評估是否登記。如果陳文賓及温芝樺都登記，若協調不成，即可能辦初選，如果陳文賓不登記仍執意參選，則可能以無黨籍參選，將再演成「三腳督」局面，藍營分裂，將有利於民進黨提名的黃柏瑜。

彰化市過去4屆的市長選舉，藍營都因分裂形成「三腳督」，最後分別由民進黨籍的邱建富、林世賢勝選，如果陳文賓、溫芝樺再協調不成，恐將重蹈覆轍，讓黃柏瑜漁翁得利。

温芝樺表示，在黨內初選機制尚未正式啟動前，就急著將參選與「分裂」劃上等號，既不公平，也忽略了民主機制本應有的包容與空間。她強調，民主政黨應透過公開、公平的初選制度，選出最具競爭力的人選，不論最後由誰出線，大家都能放下分歧、攜手向前。

陳文賓則說，他會參選到底，在公平競爭的前提下，不會製造對立，勇敢向前，努力爭取市民的支持與認同。

民進黨提名的彰化市長參選人黃柏瑜說，不管藍營是否會分裂，他仍以一對一選舉看待，以「少年市長，歷史城市」做選舉主軸，並結合黨提名的縣長參選人陳素月成立聯合競選服務處，創造民進黨歷來最團結的氛圍，贏得勝選，延續最優質的綠色執政。

彰化縣議員温芝樺宣布將參加國民黨彰化市長競選登記，爭取彰化市長提名。圖／翻攝温芝樺臉書

原是無黨籍的彰化市代會主席陳文賓，雖然已加入國民黨，但面對縣議員温芝樺宣布將記爭取國民黨提名後，表示仍在評估是否辦理登記。圖／取自陳文賓臉書