被點名為綠營參戰台北市長口袋人選？徐國勇否認：不會是我

民進黨秘書長徐國勇今天表示，台灣擁有全球最先進晶片與電器產品，民眾想買最新、最好的家電不必出國；他也趁母親節前夕呼籲，購買節能家電孝敬媽媽。此外，針對被點名為台北市長口袋人選，徐國勇直言「不會是我」，強調將由更適合且優秀的人選出線。

徐國勇下午出席2026台北電器空調影音3C大展致詞表示，電器展幾乎每年都來，除了一年因為出國沒有來以外，想要買全世界最先進、最新、最好的電器，就在台灣，不必到別的國家買，台灣通通有，因為晶片就在台灣，最好的都在台灣。

他說，母親節快到了，孝敬媽媽，不要讓媽媽跪著擦地板，買個電器，讓媽媽輕鬆一點，包括洗衣機、掃地機器人等等。

徐國勇表示，現在的電器都非常省電，或許會覺得家裡的電器還沒壞掉，但他奉勸大家，如果家中的電器還是舊型的，趕快換掉，現在花了一筆錢，但是，兩年後就把錢賺回來了，因為省電把電費賺回來，就值得那一台電器，而且用的都是最好最新的。

他並說，每次出席電器展都會買一樣電器回家，所以家裡的電器一直在換新，而且都很省電，媽媽都很高興，也不必跪著擦地板。

此外，民進黨台北市長提名人選，有人點名徐國勇是神祕的口袋人選，徐國勇表示，「不會是我，一定比我優秀的人」；記者追問是否在等行政院副院長鄭麗君點頭，他表示，不是等誰點頭，而是在找一個最適合、最具代表性、而且最優秀，再找一個適合的時間、地點，大家不必煩惱，人選很多，但不會是他。