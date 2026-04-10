竹市綠營東區議員初選民調落馬 劉崇顯臉書曝心聲

民進黨新竹市黨部進行東區市議員提名初選全民調，結果於今天出爐，現任議員劉崇顯意外中箭落馬，未通過5搶4初選。劉在臉書發文，強調未來無論是以什麼樣的身分、身處哪個戰鬥位置，只要能為新竹市做事、只要市民還需要，他都會為了家鄉勇敢承擔。

劉崇顯說，歷經三天馬拉松式的電話民調初選，儘管民調的有效樣本數仍嚴重不足，但為了盡快凝聚團結、全力備戰，並避免不必要的人力、物力消耗，他與其他參選人已達成共識，於今日直接結算民調成績。

結果顯示，他未能取得黨內提名資格。讓一路以來支持他的朋友們失望了，深感抱歉；同時，他也要向每一位在電話中給予肯定、甚至為這個結果感到抱屈並給予鼓勵的民眾表達最誠摯的感謝，大家的溫暖與疼惜他都收到了。

劉崇顯說，換個角度想，值得慶幸的是，他所重視的議會夥伴們都順利通過了初選。鄭美娟是在公共服務領域耕耘超過20年的「職人」；劉彥伶是將民眾陳情處理到極致細膩的「達人」；而曾翰揚不僅是他在「新竹挖挖挖」的好夥伴，更是深得資程議員真傳、紮根基層的「優質新人」。每一位都是值得託付的好人選，也要恭喜鄭宏輝前輩重返戰場與後輩們一起奮鬥。

在整體的選戰布局下，這或許是現階段最能顧全大局、發揮團隊最大力量的結果。

劉崇顯說，即便初選失利，他也絕不會因此停下腳步。身為現任議員，仍會秉持職責，持續監督市府，今年度的定期會依舊會全力以赴，將市政工作拉回正軌。

他說，新竹是一座兼具「舊城文化」與「科技新城」特質的城市，相信黨中央會提出最合適的市長人選。他也將發揮竹科人理性、務實的特質，與「新竹隊」齊心協力，打贏這場關鍵的市長選戰。

民進黨新竹市議員提名因東區及北區登記參選人數爆炸，東區綠營規畫提名4席，卻出現5搶4情況，包括現任議員鄭美娟、劉彥伶、劉崇顯都尋求連任，另有資深議員鄭宏輝回鍋參戰，里長曾翰揚則以新人之姿投入，多方角力競爭激烈，黨部決議採全民調決定提名人選，結果於今天上午出爐。