「3顆核彈」衝擊民進黨年底選情 楊蕙如：5縣市版圖恐下修

民進黨布局2026年底選戰，至今台北市長人選尚未拍板，引發不少綠營支持者焦慮。「卡神」楊蕙如今（10）日在臉書發文，點出她認為影響民進黨年底選情的「三顆核彈」，直言只要其中任何一項引爆，不僅可能衝擊原本有望反攻的縣市，甚至會讓現有五縣市的版圖再往下修。

楊蕙如指出，第一項為「2026寵物用藥新制」，她形容此議題已引發藥師與獸醫師之間對立，若政策貿然上路，恐得罪大量飼養寵物的家庭，進一步轉化為選票反彈。但她認為這顆核彈相對容易拆，只要比照過去幾年繼續無限期推遲，不要讓藥師公會得逞即可。網路上民怨炸裂了，相信農委會和食藥署不至於蠢到真的堅持推動新制。

第二項則是「大量引進印度籍勞工」議題。楊蕙如表示，該政策在社會上已累積一定反對聲量，但勞動部仍持續推動，並提醒若後續衍生問題，恐對執政黨形象造成影響。

第三項為「沈伯洋和他的大罷免夥伴」。楊蕙如指出，藍白陣營最近有點失望，因為提名沈伯洋選台北市長被暫擱，所以他們恭迎黑熊的期待落空。但監測這顆核彈最近的動作，萬一真的選台北市長，綠營2026確定會大陣亡。就算沒選，只要繼續各種荒腔走板的言行，一樣會讓民進黨傷筋動骨。

楊蕙如先前也在另一篇貼文中提及，過去曾批評吳怡農若參選台北市長，可能拖累整體選情，但她認為，與目前可能的人選相比，情勢恐更為嚴峻。她直言，若由沈伯洋出馬，「綠營真的會2026大陣亡，甚至2028都岌岌可危」。