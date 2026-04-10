温世政反對名間鄉焚化爐案 提5大措施盼解垃圾問題

南投縣政府擬在名間鄉興建焚化爐引發討論。民進黨南投縣長參選人温世政、立委羅美玲等人今天召開記者會，反對焚化爐設置計畫，並提出回收提升等5項措施，希望藉由多元化治理方式，為南投找出一條長遠、永續且可行的方案。

南投縣政府規劃在名間鄉興建焚化爐，引起反對方抗議。農業部長陳駿季2月時曾說明，名間鄉焚化爐預定地土地約7.5公頃，原本屬於國產署，後來移交給南投縣政府，但預定地位在特定農業區內，且周遭有許多產銷履歷茶園、果園、雜糧耕作區、稻作區，如果要蓋焚化爐，南投縣政府須向農業部申請農地變更，且必須具合理及不可替代性，農業部會嚴謹把關。

温世政、羅美玲、名間鄉長陳翰立、彰化縣八堡圳文化協會理事長蔡榮捷等人，今天在立法院召開記者會，針對南投縣名間鄉擬設焚化爐表達反對立場。

温世政表示，南投垃圾問題是錯誤的垃圾處理結構造成，需要透過數據統計理性計算，並建立一套本於「雞尾酒療法」精神的循環治理系統，才能真正守護南投環境與未來，無需再以新建大型焚化設施作為主要解方。

温世政在記者會上提出5項具體措施，包括回收提升、廚餘分流、資源再利用、公私協力、區域合作，希望為南投找出一條長遠、永續且可行的方案。

羅美玲表示，南投垃圾自主處理能力長期不足，導致垃圾大量堆置，已對環境及民眾生活造成壓力與風險，但名間鄉焚化爐設置案引發高度爭議，鄉親關注其選址、對茶產業的影響及程序正當性等問題。

羅美玲指出，南投縣垃圾問題必須積極面對，但相關政策推動應兼顧資訊透明，並與民眾充分溝通，避免引發對立，她支持温世政的構想，從整體角度檢視多元解方，尋求長期可行的處理機制。