強化東北角四區觀光 李四川要用交通建設拚觀光升級

國民黨新北市長參選人李四川今日前往瑞芳瑞慈宮、貢寮福隆東興宮參拜，並赴雙溪參與上林媽祖遶境活動，他稱瑞芳、貢寮、雙溪與平溪擁有極佳觀光潛力，當選後會把交通升級與觀光建設列為首要任務，並拋出接續推動「水金九舊坑道台車」與「觀光纜車」的願景，徹底解決風景區的停車痛點。

瑞芳及貢寮區里長回憶，過去曾因地震造成道路崩塌封閉，李四川不僅親自勘災，更直接在現場監工，在極短時間將道路搶通完畢，也有里長提到李四川過去為改善地方交通，花了幾百萬整修三貂嶺道路，結果卻被議會叫去罵「認真做事還被罵，真令人不捨，大家全力支持，讓他當選來為新北市民服務」。

李四川表示，他公職生涯花最多心血地方就是「水金九」（水湳洞、金瓜石、九份），過去曾爭取3億元經費大刀闊斧完善基礎建設，當地仍有「舊坑道引進台車」與「觀光纜車」兩項計畫尚未完成。他承諾這些「未竟之業」就是他重返新北的使命，當選後必定接續推動，並發揮工程專業，務實解決瑞芳觀光區長久以來停車位不足與公廁缺乏的兩大瓶頸。

國民黨新北市長參選人李四川今前往瑞芳瑞慈宮參拜。圖／李四川競辦提供