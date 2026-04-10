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竹市綠營東區議員初選激戰 今這4人民調勝出

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市黨部首度進行東區市議員提名初選電話全民調，今天公布結果，現任議員鄭美娟勝出。圖／取自鄭美娟臉書
民進黨新竹市黨部首度進行東區市議員提名初選電話全民調，今天公布結果，現任議員鄭美娟勝出。圖／取自鄭美娟臉書

民進黨新竹市議員提名因東區及北區登記參選人數爆炸，東區綠營規畫提名4席，卻出現5搶4情況，包括現任議員鄭美娟、劉彥伶、劉崇顯都尋求連任，另有資深議員鄭宏輝回鍋參戰，里長曾翰揚則以新人之姿投入，多方角力競爭激烈，黨部決議採全民調決定提名人選，結果今天上午出爐，最終劉崇顯中箭落馬，其餘4人將取得綠營提名。

2026九合一選舉

民進黨新竹市黨部首度進行東區市議員提名初選電話全民調，由於7日、8日2天的民調有效份數不足，距1068份有效份數還差一半，黨部及參選人都同意昨晚6點到10點半繼續延長做第3天電話民調，今天上午10點在黨部公布民調結果。

民進黨新竹市黨部今公布結果，初選民調第一名為鄭美娟，其餘名次依序為曾翰揚、鄭宏輝、劉彥伶，但提名名單將以民進黨新竹市黨部執委會正式通過後公告為準。

此外，綠營北區市議員初選同樣戰況激烈，呈現4搶3局面，除現任議員楊玲宜爭取連任外，另有林士凱、戴振博、曾國維等新人挑戰。黨部安排於4月9日至10日電話民調，從4人中提名前3名出線。

地方人士分析，民進黨此次在竹市議員提名策略上強調制度公平與民意導向，透過全民調降低派系影響，但也讓競爭更加直接且激烈。各參選人除勤跑基層、路口拜票外，也紛透過車掃、社群宣傳等方式催出支持度，初選氛圍宛如提前開打的正式選戰。

地方人士說，這次初選不僅攸關個別參選人能否取得提名，更牽動民進黨在新竹市整體布局與2026年選戰氣勢。過程中，黨內競爭激烈，難免出現摩擦與不同聲音；在藍白陣營已逐步整合、提前布局的情況下，綠營能否在初選落幕後迅速弭平歧見、完成整合並轉化為實質戰力，將成為左右後續選情發展的關鍵指標。

民進黨新竹市議員提名因東區及北區登記參選人數爆炸，東區綠營規畫提名4席，卻出現5搶4情況，資深議員鄭宏輝回鍋參戰。圖／取自鄭宏輝臉書
民進黨新竹市議員提名因東區及北區登記參選人數爆炸，東區綠營規畫提名4席，卻出現5搶4情況，資深議員鄭宏輝回鍋參戰。圖／取自鄭宏輝臉書

民進黨新竹市議員提名因東區及北區登記參選人數爆炸，東區綠營規畫提名4席，卻出現5搶4情況，里長曾翰揚則以新人之姿投入。圖／取自曾翰揚臉書
民進黨新竹市議員提名因東區及北區登記參選人數爆炸，東區綠營規畫提名4席，卻出現5搶4情況，里長曾翰揚則以新人之姿投入。圖／取自曾翰揚臉書

民進黨新竹市黨部首度進行東區市議員提名初選電話全民調，今天公布結果，現任議員劉彥伶勝出。圖／取自劉彥伶臉書
民進黨新竹市黨部首度進行東區市議員提名初選電話全民調，今天公布結果，現任議員劉彥伶勝出。圖／取自劉彥伶臉書

民進黨 新竹 民調

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