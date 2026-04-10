嘉義市議員選戰加溫 前副議長蘇澤峰不連任交棒無黨妻子代夫出征

嘉義市長、議員選情升溫，西區議員戰局因人選更替與政治勢力重組掀波瀾，市長黃敏惠挺無黨姪子黃政融參選，打破藍營布局，競爭態勢升高；深耕基層3連任議員的前副議長蘇澤峰宣布不連任，由妻子林子淨「代夫出征」接棒，投入選戰。

蘇澤峰連任3屆議員，含1屆副議長，地方實力深厚，政治背景具分量，其父為雲林縣議會前議長蘇金煌，蘇家長年經營地方人脈，在西區具有穩固支持基礎。蘇澤峰從無黨轉投國民黨，年底由無黨籍妻子參選交棒，考驗選民對「夫妻接力」接受度。

蘇澤峰說，「今年雖因生涯另有規畫不克參選，但這份責任不能停下，幾經思量，特由最了解澤峰、一路同行輔佐的牽手林子淨接棒參選，無縫接軌承擔鄉親的寄託！」。

地方盛傳，蘇澤峰涉及鹿草農會詐貸房地案，2024年二審維持1年5個月徒刑，目前上訴三審未定讞，參選連任一旦判決確定，影響選民服務，成為其決定退場重要考量。

林子淨接棒參選，由服務團隊陪同，展開基層拜會行程。服務處主任林瑞彥指出，團隊運作如常，服務不中斷，林子淨當選延續服務，「夫妻同心」確保選民權益不受影響。

隨著西區選情升溫，黃敏惠挺親人參選、蘇澤峰退居幕後改由妻子接棒，地方派系與政黨勢力重新洗牌。這場選戰不僅是席次之爭，更是人脈、資源與政治信任對決。