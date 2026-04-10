台東政壇家族接班 子女與配偶接力參選引關注

隨著年底九合一選舉腳步逐漸逼近，台東地方政壇出現一股明顯的「家族接棒」現象，不少現任或資深民代開始將戰線交由家人延續經營，參選對象涵蓋子女與配偶兩大類型，引發地方關注。

在子女接班方面，台東市民代表會主席胡中南長年服務地方，累積五屆市民代表資歷，並連任三屆主席，此次傳出將由女兒胡藴文投入選戰接棒。地方人士觀察指出，胡藴文長期在父親團隊協助地方服務，對基層事務並不陌生，加上家族在地方經營多年，基層動員能量仍具一定優勢。

縣議員層級部分，前議員李數奼長期深耕綠島及地方事務，其子王益凱此次投入選戰，被視為延續家族在地方服務脈絡。地方觀察人士指出，雖然王益凱過去並未擔任助理職務，但近年積極參與地方產業與公共事務，逐步累積個人能見度。

此外，現任縣議員李建智則由長期擔任助理的兒子李哲接棒參選。地方人士表示，李哲多年跟隨父親處理選民服務與基層行程，對地方網絡相當熟悉，被視為「最早進入備戰狀態」的政二代之一。

在配偶參政部分，議員陳志峰的妻子江家榛此次將代夫出征，引起地方關注；此外，王春梅則在長期協助丈夫、原住民立委黃仁處理地方服務與陳情案件後，也決定親自投入選戰，被視為延續既有地方服務網絡的延伸。

地方選民對於「家族接棒」現象看法不一，有支持者認為，這些人長期接觸地方事務，對政策與服務流程較為熟悉，上手速度快；但也有民眾認為，政治資源若長期集中於特定家族，恐壓縮新人參政空間，期待選民能以實際表現作為評斷標準。

整體而言，隨著選舉進入熱身階段，各陣營布局逐漸明朗，台東政壇的世代交替與家族傳承現象，也成為地方輿論關注焦點之一。