李明璇拚初選喊到沙啞 柯志恩力挺站台「換我幫忙發言！」

國民黨北市議員松山信義選區為第一階段民調區，將於19日到21日晚間進行全民調。參選人李明璇今早邀請國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩陪同掃早市，李明璇一開口聲音沙啞，讓柯志恩直呼心疼，「今天換我幫她發言！」

李明璇用沙啞的聲音表示，很感謝柯老師陪同掃街，這幾天自己全力備戰衝刺，清晨就站路口、掃3到4個菜市場，喉嚨用量很大，用聲音來付出全心全力，就如同當初高雄市艱困選區選立委時的精神一樣，所以今天將麥克風交給柯志恩。

接到麥克風的柯志恩也直呼心疼，但也證明了她耗盡全身力氣，「過去我選高雄市長，李明璇擔任發言人，今天換我幫她發言！」李的努力大家其實都有看到，瘦弱的身體掛著美麗微笑，不管是大罷免、國民黨任何選戰，都有盡心力幫忙，所以這次電話民調請大家多幫忙。

對於松山信義選區，分別有李明璇、楊智伃兩位女戰將。柯志恩說，兩位都是明日之星，也是鼓勵女性參政，雖然兩人目前是競爭關係，但若把兩位都送進議會，監督市政並和立法院分進合擊，相信會是全國女力、年輕人聲音最大助力。