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投縣議員簡千翔 宣布退出民眾黨將以無黨參選

聯合報／ 記者江良誠黃寅江婉儀／連線報導
南投縣唯一的民眾黨縣議員簡千翔昨天宣布退出民眾黨。記者江良誠／攝影
南投縣唯一的民眾黨縣議員簡千翔昨天宣布退出民眾黨。記者江良誠／攝影

南投縣議員簡千翔昨天宣布退出台灣民眾黨，直言黨理念逐漸模糊、制度運作「走鐘」，與個人價值出現落差，決定以無黨籍身分投入二○二六年地方選舉，強調退黨非針對個人，而是制度問題；民眾黨創黨主席柯文哲說，政黨就是有人加入、有人退出，「沒什麼奇怪」。現任主席黃國昌則說，望他有更好發展，民眾黨台中市議員江和樹則認為是對黨很大傷害。

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簡千翔表示，五年前主動加入民眾黨，希望打破藍綠對立、尋找新政治出路，過去在英留學、取得教育博士，對台灣政黨惡鬥憂心，期盼第三勢力帶來改變，加入民眾黨後，協助南投縣黨部從無到有，擔任縣黨部主委四年，當選南投、名間區縣議員，成為縣議會唯一民眾黨籍議員。

「發現政黨理念與實際運作逐漸偏離。」簡千翔說，政黨應依黨章制度運作，秉持理性、科學精神服務民眾，目前黨內卻出現「看人在辦事」的情況，制度未能落實，讓他難以認同，強調是針對制度而非個人，未來將以無黨籍身分從政。

民眾黨創黨主席柯文哲表示，政黨本就是有人加入、有人退出，沒什麼奇怪的；中央黨部有跟他說，最近入黨的人數兩天就七百多人。

民眾黨主席黃國昌表示，過去曾經努力的同伴，不會口出惡言，只能希望簡有更好的發展。

中市議員、民眾黨中央委員江和樹說，簡是人才，黨無法留住很可惜，在最關鍵、也是最遍體鱗傷的時候選擇離開，「對民眾黨是一個很大的傷害」，黨也該檢討，為何候選人抗壓性不足、不強。

台中市 台灣民眾黨 黃國昌

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