藍營北市初選 中山大同 中正萬華 新人對決成看點

國民黨北市議員初選分兩梯次，第一梯次進入初選的松山信義選區呈現五搶二激戰，立法院長韓國瑜昨首度來站台小雞；第二梯次領表登記昨截止，中正、萬華選區議員應曉薇因京華城案遭判刑，國民黨雖未祭出停權等處分，但應曉薇未領表登記，確定不會代表黨參選。

國民黨初選第一梯次確定由士林北投區、松山信義區採全民調初選，第二梯次領表登記為中山大同區、中正萬華及大安文山區。

大安文山第六選區，無新人登記，不需辦初選，中山大同選區新人是李易儒和盧威，該選區預計提名四席，初選將是新人二搶一。至於中正萬華選區新人有郭音蘭、張延廷，其中周世雄還改名「周世雄變臉那個」打知名度，該選區預計提名四席，初選將是新人三搶一。

應曉薇昨未領表登記，藍營分析，應可能派女兒參選，另外也因案無法提名的同黨議員陳重文，未來不排除爭取無黨籍「報准」參選，避免黨紀處分。

松山信義區呈現激戰，包含前任國民黨發言人李明璇、楊智伃和韓國瑜辦公室主任許原榮及松山區里長李煥中、罷團成員滿志剛，韓國瑜昨陪許原榮車隊掃街，他稱讚許是圓融的人，「大姑娘進洞房，第一次，請大家多幫忙。」

同為「韓家軍」的李明璇則說，與韓院長早有默契，不特別幫忙催票，反而對她來說是肯定；楊智伃表示，未來也會有好朋友站台，選舉是自己與市民的對話，要展現什麼給市民來看。