新北市長選戰 藍白合何時民調 黃國昌：還沒談

二○二六新北市長選戰，藍綠白陣營皆推參選人，原本藍白預計三月底共推人選至今仍未有結論，民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，他與國民黨參選人李四川溝通順暢，但至今民調連談都還沒談。李四川競辦及國民黨新北市黨部均表示，交由黨中央安排。

黃國昌昨日在競選總部正式發布首支競選形象影片，他表示嘉義市完成市長初選民調，看到張啓楷及翁壽良展現君子之爭，向台灣社會展示一場高水準、高格調的政黨初選，不同於過去殺到刀刀見骨，至於在新北市，他跟川伯彼此保持順暢溝通，既然政黨合作協議寫得很清楚，雙方不必太執著枝微末節的事。

黃國昌說，外界關心民調是否有糾結或卡在何處，其實是連談都還沒有談，他跟川伯多半討論新北市現在所面臨的困境及未來希望推展的願景，有進展會盡快讓外界知道。

李四川競選辦公室表示，有關政黨合作方式與進度，尊重黨中央的節奏安排，李四川會持續深入基層、傾聽民意，廣納不分黨派建言，提出務實有效政見，團結最大力量一起為新北市民服務。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，一切交由黨中央安排。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨表示，台灣每年約千名嬰幼兒感染RSV（呼吸道融合病毒）住院，零到六個月嬰幼兒是感染風險最高族群，據「台灣健康聯盟」調查，多數家長有意願讓孩童接種RSV單株抗體，但近三分之一家長無力負擔昂貴費用，將爭取RSV單株抗體納入國家健康投資，可有效提升接種率，大幅強化嬰幼兒健康照顧，降低育兒家庭照顧壓力。