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民進黨宜蘭縣黨部召開執委會 徵召蘇系吳亞蓁參選礁溪鄉長

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣黨部今天召開執委會，晚間發布消息，決議徵召蘇系子弟兵吳亞蓁選礁溪鄉長。圖／民進黨縣黨部提供
民進黨宜蘭縣黨部今天召開執委會，晚間發布消息，決議徵召蘇系子弟兵吳亞蓁選礁溪鄉長。圖／民進黨縣黨部提供

民進黨宜蘭縣黨部今天召開執委會，通過徵召蘇系子弟兵吳亞蓁參選礁溪鄉長，縣黨部主委邱嘉進表示，這次選舉需一位能與縣長參選人林國漳充分協作、共同推動建設的鄉長人選，吳亞蓁長年投入公共事務，熟稔行政體系運作，兼具政策執行力與地方連結力，是當前礁溪最需要的關鍵人才。

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吳亞蓁深耕政壇多年，歷練完整、經驗紮實，現任立法委員張宏陸辦公室主任，曾歷任民主進步黨中執委與婦女部主任，並在歷次蔡英文、游錫堃及蘇貞昌等重要大選中擔任競選組織核心幹部。

邱嘉進指出，這段時間以來，積極走訪基層、深入各鄉鎮，與地方賢達及意見領袖密切溝通，廣泛聽取基層聲音，審慎評估最適合的人選，經過反覆討論與整合地方意見後，吳亞蓁逐漸浮現為具備共識與期待的關鍵人選，不僅歷練完整、形象清新，也獲得地方普遍肯定。

礁溪鄉農會理事長李淑芬也高度肯定吳的能力，形容她是「能立即上手、又接地氣的即戰力」。

邱嘉進說，自國道五號2006年通車後，礁溪成為宜蘭人口數成長變化最為顯著的地區，前鄉長林錫忠任內6年多針對都市更新、停車空間及交通疏導動線等面向推動多項具體建設，奠定重要發展基礎；然而近8年來發展動能相對趨緩，讓礁溪再次面臨成長停滯的隱憂，礁溪作為遊客進入宜蘭的第一門戶，未來發展關鍵在於縣政與鄉政的緊密銜接，吳亞蓁正是適合的人選。

民進黨 蔡英文 蘇貞昌 吳亞蓁 林國漳

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