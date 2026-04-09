屏東縣議員第一選區12席激戰 民眾黨徵召黨部主委林育先搶版圖

屏東縣第一選區（屏東市）議員參選者眾，該選區選12名議員，民進黨6人登記，國民黨現任3席爭取連任，還有2人也表態參選，民眾黨屏東縣黨部主委林育先今宣布他被黨部徵召參選第一選區縣議員。

民眾黨在屏東縣布局，黨部主委林育先說，他參選第一選區縣議員，另外第四選區（東港鎮、萬丹鄉、新園鄉）也擬派東港鎮前代表洪志明，日前柯文哲到屏東，林育先陪同走訪屏東勝利星村，接著傍晚到萬丹夜市，洪志明也出席陪同，旗子、背心寫著民眾黨縣議員擬參選人。

林育先說，民眾黨在屏東縣布局，除了縣議員外，鄉鎮市代表擬推人選，潮州鎮民代表林耀宗，是民眾黨在屏嘉義以南縣市中唯一黨公職，林耀宗這次拚三連任。屏東市民代表部分，預計在東區、南區與北區推出參選人，會以多席次的選區為主。

林育先說，他8日正式接受台灣民眾黨徵召，參選第一選區（屏東市）縣議員，這不僅僅是一次參選，也是他對家鄉的堅定承諾。

42歲林育先曾是國民黨培養青年，曾任國民黨屏東縣黨部書記長、代理主委等要職，2022年起擔任民眾黨屏東縣黨部主委至今。

第一選區（屏東市）向來是兵家必爭之地，現任12席議員，國民黨3席、民進檔3席與無黨籍6席。民進黨黨內登記現任三席梁育慈、李世斌、方一祥爭取連任，還有縣長前秘書蔡侑庭、前縣議員李清聖、市代表饒怡君要挑戰議員。國民黨的登記作業尚未開始，藍營現任3席陳揚、蘇資婷、黃明賢挑戰連任，還有前代表方華雄、代表任峻賢，與前縣議員陳哲蕙，爭取藍營提名。