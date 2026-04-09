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脫口懷念他…李四川拚選新北市長 蔣萬安5字揭川伯近況

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）下午赴台北市議會進行施政報告。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（左）下午赴台北市議會進行施政報告。記者胡經周／攝影

北市前副市長李四川上月10日請辭副市長、去選新北市長，今剛好滿一個月，北市長蔣萬安今被問李四川去選舉被抹黑攻擊會不會心疼？蔣說，他覺得李四川應對都很好，儘管李沒選舉經驗，但選舉就會遇到這樣的狀況，不過李調適很好，甚至發現「他曬黑不少。」

2026九合一選舉

蔣萬安今天下午赴議會施政報告，國民黨議員秦慧珠說，這個會期是蔣市府第一個沒有李四川的會期，剛剛蔣答詢研議住三基準容積率時，竟脫口說出「懷念李四川」，今天剛好是李請辭後滿一個月，蔣萬安說，李副請辭後，他跟李很多場合都會碰到，直言儘管李沒有選舉經驗，不過李應對很好。

秦慧珠說，近期李四川提出新北政見都很不錯，卻被攻擊還在北市當副市長時不提，怎麼到新北才提？未來蔣萬安與李四川政策上是否會連線？

蔣萬安說，一定會的，台北新北有很多政策連結，甚至很多台北市的政策也是當時李四川提出來的，包括營養午餐免費、捷運銜接，還有校校有公托等，都是李四川的建議，未來絕對會雙北共好。

北市 國民黨 新北 蔣萬安 李四川

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