聽新聞
0:00 / 0:00
脫口懷念他…李四川拚選新北市長 蔣萬安5字揭川伯近況
北市前副市長李四川上月10日請辭副市長、去選新北市長，今剛好滿一個月，北市長蔣萬安今被問李四川去選舉被抹黑攻擊會不會心疼？蔣說，他覺得李四川應對都很好，儘管李沒選舉經驗，但選舉就會遇到這樣的狀況，不過李調適很好，甚至發現「他曬黑不少。」
2026九合一選舉
蔣萬安今天下午赴議會施政報告，國民黨議員秦慧珠說，這個會期是蔣市府第一個沒有李四川的會期，剛剛蔣答詢研議住三基準容積率時，竟脫口說出「懷念李四川」，今天剛好是李請辭後滿一個月，蔣萬安說，李副請辭後，他跟李很多場合都會碰到，直言儘管李沒有選舉經驗，不過李應對很好。
秦慧珠說，近期李四川提出新北政見都很不錯，卻被攻擊還在北市當副市長時不提，怎麼到新北才提？未來蔣萬安與李四川政策上是否會連線？
蔣萬安說，一定會的，台北新北有很多政策連結，甚至很多台北市的政策也是當時李四川提出來的，包括營養午餐免費、捷運銜接，還有校校有公托等，都是李四川的建議，未來絕對會雙北共好。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。