保送民進黨？國民黨傳徵召這人空降選彰化縣長 縣黨部主委回應

國民黨彰化下屆縣長選舉，傳出黨黨中央擬徵召考紀會主委魏平政參選，極力推薦他的是這兩天走馬上任的國民黨彰化縣黨部主委蕭景田。對於黨內基層質疑，若徵召魏平政等於保送民進黨彰化縣長參選人陳素月，蕭景田說，國民黨無論提名哪個人，「誰能保證一定當選」？他也強調，魏平政若被徵召也非「空降」，更不是政治素人。

蕭景田表示，魏平政出生彰化、家在彰化、工廠也在彰化，只是他沒有當過民意代表，不太懂「空降」的定義在哪；他也說，魏平政並非政治素人，曾任考紀會主委，母親也當過鄉長，政治涉入很深。

蕭景田指出，並不是誰推薦就一定會提名，徵召人選是由黨中央宣布，決定權在黨中央，地方黨部只是執行單位，負責聽取各界意見並向中央反映，且黨中央距離地方也不遠，地方的聲音都聽得到。無論最後是誰出線，他都會全力輔選，但因目前競逐者多，在決定人選後，將建請黨中央加強溝通與說明，最終仍希望團結贏得選戰。

對於下屆縣長選舉勝算，蕭景田表示，無論是立委謝衣鳯、魏平政，或是表態參選的前副縣長洪榮章、柯呈枋等人都很優秀，他都很有信心；他也強調，相信黨中央決定人選並非基於個人喜惡或利益，而是以勝選為最大考量。