國民黨北市松信「韓家軍」內鬥？ 李明璇：不幫催票是肯定

國民黨北市議員激戰區的松山信義，新人方面成5搶2的局面。參選人許原榮今邀立法院長韓國瑜車隊掃街，引起話題，同為「韓家軍」的李明璇則說，與韓院長早有默契，不特別幫忙催票，反而對她來說是肯定。

藍營松山信義選區第一階段初選，落在4月19日至21日的晚上6時30分至10時，採取全民調方式進行。參選人都大有來頭，包含前國民黨發言人李明璇、楊智伃，也有韓國瑜認證、前立委費鴻泰辦公室主任的許原榮，以及松山區里長李煥中、罷免成員滿志剛。

對於立法院長韓國瑜替參選人許原榮站台、車隊掃街。李明璇表示，自己和韓院長很早就有默契，初選街對不會特別為她催票，「其實對我來說反而是一種肯定。」代表韓認為她不需要靠韓。雖然對於被陪同的參選人來說，這會是很大加分，但選舉還是靠參選人自己被選民認同。

她說，自己結婚那天是韓國瑜證婚，到她的第一次選舉，韓也是一場場幫忙拉票，「韓院長其實已經借給我很多的光了，所以現在我該自己發光。」

楊智伃則說，她宣布參選後，市議員的議員們、立院過去的長官，到黨中央歷練時並肩作戰的夥伴，都有錢來助選。看到韓院長替許原榮站台，相信松信競爭確實激烈也是人才濟濟。但是選舉都是自己與市民的對話，要展現什麼給市民來看。

楊智伃說，年輕世代從政，是要告訴所有選民，有獨立作戰、承擔面對等，才能看到年輕世代從政的決心，這包含網路政治攻防、到北檢告發等，都是看到正義的聲音。至於會不會邀請前國民黨主席朱立倫等人站台？她說，未來還會有很多朋友來幫忙站台，稍微做保密。

除此之外，近期許原榮被爆曾經酒駕，日前許原榮受訪回應，是在十多年前擔任助理時，曾經有過酒駕違法受罰，但當時沒有造成任何意外事故，但以此為戒，絕不再犯。

楊智伃被問及此事時，她說，相信大家對於自身有過的爭議或過往的事情，要有承擔面對的決心，接下來面對綠營挑戰攻擊，好好面對坦承問題也相當重要。