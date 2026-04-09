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藍北市議員初選他出怪招 突然改名「周世雄變臉那個」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨北市議員初選第二梯次登記截止，周世雄突然改名「周世雄變臉那個」。圖／取自周世雄臉書
國民黨北市議員初選第二梯次登記截止，周世雄突然改名「周世雄變臉那個」。圖／取自周世雄臉書

國民黨北市議員初選第二梯次領表登記，今天截止。因京華城案上月26日遭一審判15年6個月的中正萬華議員應曉薇，國民黨雖未祭出停權等處分，但應曉薇未領表登記，確定不會代表國民黨參選。另外，周世雄今天在登記前改名，全名改成「周世雄變臉那個」，打知名度。

2026九合一選舉

國民黨議員初選，第二梯次領表登記為第四選區中山大同區、第五選區中正萬華及第六選區大安文山區，昨為領表截止日，今天是最後一天登記。

第四選區領表登記，分別是盧威、李易儒、葉林傳、陳炳甫、柳采葳；第五選區有吳志剛、郭音蘭、郭昭巖、張延廷、鍾小平、周世雄變臉那個。第六選區是耿葳、李柏毅、鍾沛君、王欣儀、陳錦祥、曾獻瑩、楊植斗、徐弘庭

第四選區中山大同選區，新人是李易儒和盧威，該選區預計提名4席，初選將由2位新人2搶1。至於中正萬華第五選區，完成領表登記的包括現任議員吳志剛、郭昭巖、鍾小平，以及新人郭音蘭、張延廷，周世雄變臉那個，中正萬華預計提名4席，初選將由3名新人3搶1。大安文山第六選區，無新人登記，不需辦理初選。

北市黨部表示，今天是最後一天登記，周世雄趕在登記前改名送來新的身分證，改名原因可能是周世雄的確會「變臉」，為了打知名度，改名為「周世雄變臉那個」。

至於階段領表登記今截止，涉京華城案一審遭重判的議員應曉薇，昨天沒有領表，確定今天也無法登記，未來無法代表國民黨參選，未來動向受關注。藍營分析，她與陳重文2人未來不排除採當年曾獻瑩模式，以無黨籍「報准」參選，避免黨紀處分。

國民黨北市議員初選第二梯次登記截止，周世雄突然改名「周世雄變臉那個」。記者楊正海／攝影
國民黨北市議員初選第二梯次登記截止，周世雄突然改名「周世雄變臉那個」。記者楊正海／攝影

陳錦祥 北市 國民黨

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