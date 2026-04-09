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鄭麗文訪陸 蔣萬安施政報告中槍 綠議員程序杯葛

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨議員陳賢蔚則針對國民黨主席鄭麗文「鄭習會」，認為國安不分黨派，要求蔣萬安應「反對假和平，拒絕被躺平」。 記者楊正海／攝影
民進黨議員陳賢蔚則針對國民黨主席鄭麗文「鄭習會」，認為國安不分黨派，要求蔣萬安應「反對假和平，拒絕被躺平」。 記者楊正海／攝影

北市長蔣萬安下午赴議會施政報告時，民進黨議員以權宜問題發言，進行程序「杯葛」綠議員手持「蔣萬安別躺平」「光撒幣無解方、脫北潮無法擋」，藍營議員也手持「快開會、別作秀」的牌子「反制」。

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民進黨議員林亮君程序發言時指出，回顧蔣萬安市長3年多施政回顧，市民是否有感？台北市是宜居城市，有感的北市人口逐漸減少，除了金門、馬祖，第3名就是台北市，台北市享有最多的預算，最好的環境，但人口卻不斷遷出，原因就是預算錯置，各種補助、還要校校有公托，但育兒環境有配套嗎？只是大撒幣，帳面數字的美化，補助、大撒幣、市長躺平，不是市民之福。

民進黨議會黨團總召王閔生指出，近十年北市人口外移嚴重，達27萬，等於是掉了一個大安區的人口數，宜居城市變「移居」城市，不是少子化、人口老化，市府沒有能力應對，連公務員也脫北出走。

民進黨議員陳賢蔚則針對國民黨主席鄭麗文「鄭習會」，認為國安不分黨派，要求蔣萬安應「反對假和平，拒絕被躺平」。

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告時，民進黨議員以權宜問題發言，進行程序「杯葛」。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告時，民進黨議員以權宜問題發言，進行程序「杯葛」。記者楊正海／攝影

蔣萬安施政報告遭民進黨議員以權宜問題發言，進行程序「杯葛」，藍營議員手持「快開會、別作秀」的牌子「反制」。記者楊正海／攝影
蔣萬安施政報告遭民進黨議員以權宜問題發言，進行程序「杯葛」，藍營議員手持「快開會、別作秀」的牌子「反制」。記者楊正海／攝影

國民黨 北市 脫北

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