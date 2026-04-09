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竹市綠營東區議員5搶4戰況膠著 民調延長明揭曉

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市民進黨東區議員選情激戰，電話民調今晚將第3天續做，預計明早公布結果。圖／取自曾翰揚臉書
新竹市民進黨東區議員選情激戰，電話民調今晚將第3天續做，預計明早公布結果。圖／取自曾翰揚臉書

民進黨新竹市議員提名因東區及北區登記參選人數超過提名席次，黨部決議採全民調決定提名人選，其中東區由於7日及8日2天民調有效份數不足，距1068份有效份數還差一半，黨部及參選人都同意今晚6時到10時半延長做第3天電話民調，預計明早10點在黨部公布民調結果。

2026九合一選舉

民進黨新竹市議員提名因東區及北區登記參選人數超過提名席次，黨部決議採全民調決定提名人選，其中東區民進黨規畫提名4席，卻出現5人搶4席情況，包括現任議員鄭美娟、劉彥伶、劉崇顯尋求連任，另有資深議員鄭宏輝回鍋參戰，以及里長曾翰揚以新人之姿投入，形成多方角力。

北區同樣戰況激烈，呈現4搶3局面，除現任議員楊玲宜爭取連任外，另有林士凱、戴振博、曾國維等新人挑戰。黨部安排於4月9日至10日電話民調，從4人中提名前3名出線。

地方人士分析，民進黨此次在新竹市議員提名策略上，強調制度公平與民意導向，透過全民調降低派系影響，但也讓競爭更加直接且激烈。各參選人除勤跑基層、路口拜票外，也紛紛透過車掃、社群宣傳等方式催出支持度，初選氛圍宛如提前開打的正式選戰。

地方人士分析，此次初選不僅攸關個別參選人能否取得提名，更牽動民進黨在新竹市整體布局與2026年選戰氣勢。過程中，黨內競爭激烈，難免出現摩擦與不同聲音；在藍白陣營已逐步整合、提前布局的情況下，綠營能否在初選落幕後迅速弭平歧見、完成整合並轉化為實質戰力，將成為左右後續選情發展的關鍵指標。

新竹市民進黨東區議員選情激戰，電話民調今晚將第3天續做，預計明早公布結果。圖／取自劉崇顯臉書
新竹市民進黨東區議員選情激戰，電話民調今晚將第3天續做，預計明早公布結果。圖／取自劉崇顯臉書

新竹市民進黨東區議員選情激戰，電話民調今晚將第3天續做，預計明早公布結果。圖／取自鄭美娟臉書
新竹市民進黨東區議員選情激戰，電話民調今晚將第3天續做，預計明早公布結果。圖／取自鄭美娟臉書

新竹市民進黨東區議員選情激戰，電話民調今晚將第3天續做，預計明早公布結果。圖／取自鄭宏輝臉書
新竹市民進黨東區議員選情激戰，電話民調今晚將第3天續做，預計明早公布結果。圖／取自鄭宏輝臉書

新竹市民進黨東區議員選情激戰，電話民調今晚將第3天續做，預計明早公布結果。圖／取自劉彥伶臉書
新竹市民進黨東區議員選情激戰，電話民調今晚將第3天續做，預計明早公布結果。圖／取自劉彥伶臉書

民進黨 新竹 民調

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