何欣純赴日拜會眾議員 希望建立半導體合作機制

相對於國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣經常有關心產業的國際活動，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今也赴日拜會日本眾議院，與「日本半導體戰略推進議員聯盟」會長山際大志郎、事務局長關芳弘兩位日本眾議員，針對台日雙方半導體供應鏈重組、經濟安全保障及技術防護等議題交換意見。何欣純認為，台灣與日本在半導體領域具有高度互補優勢，未來應在國會與政策層面建立更緊密合作機制，共同打造具韌性的非紅供應鏈體系。

江啟臣日前曾帶捷克前眾議長艾達莫娃參訪知名精密機械廠大銀微系統公司，了解機器人產業發展。接著，又曾偕同美國在台協會（AIT）處長谷立言前往工具機大廠台中精機參訪交流，展現關心產業和具國際視野的能力。

何欣純此行與「台灣半導體戰略國會議員聯盟」會長、立委郭國文一同前往。她表示，面對全球半導體供應鏈重整與地緣政治變化，台灣在IC設計、先進製程及封裝測試等領域具備世界級競爭力，同時先進製程及封測產業都在台中的中科生產，日本則在半導體設備、化學材料及關鍵零組件方面擁有深厚基礎，雙方若能進一步整合優勢，不僅可提升台日產業互惠，也有助於強化區域經濟安保布局，更是雙邊夥伴關係持續深化的重要戰略支點。

她表示，這次會談聚焦三大方向。第一，因應供應鏈過度依賴單一來源所帶來的風險，台日應共同推動更具韌性的半導體非紅供應鏈，降低外部威壓與地緣政治衝擊。第二，面對紅色滲透及經濟間諜風險，台日有必要強化關鍵技術保護機制，並研議建立雙邊通報窗口，提升資訊共享與即時應變能力。第三，針對半導體後段封測及設備合作，雙方可進一步尋求共同投資與企業合作機會，避免低價傾銷破壞既有供應鏈秩序，鞏固台日半導體產業聯盟。

何欣純說，隨著日本政府近年積極推動供應鏈重建，強調擺脫對特定國家的過度依賴，並朝向與理念相近國家深化合作，台灣正是日本最重要、最值得信賴的夥伴之一。透過此次國會議員對談，不僅有助於釐清雙方政策合作方向，也為未來在半導體、經濟安全及產業聯盟等面向奠定更具體基礎。

她說，半導體是台灣產業強項之一，也是台日深化合作深具代表性的領域。未來希望透過更多實質交流，進一步協助產業對接、技術保護與投資布局，讓台日夥伴關係在經濟與安全兩個層面同步升級。這次訪日成果不僅展現台日國會外交在產業政策上的具體進展，也展現雙方在全球供應鏈重組下，攜手打造安全、穩健、可信賴半導體合作架構的決心。