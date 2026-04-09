快訊

伊朗控違反停火協議！以軍狂轟貝魯特釀逾250死 震撼畫面曝光

頭皮發麻！醫示警兒童肥胖恐折壽數十年 研究「愈早愈糟」：減少約37年

南投唯一民眾黨議員退黨 簡千翔：非針對黃國昌、柯文哲

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌發出競選影片 還未跟藍談整合

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨主席黃國昌9日與創黨主席柯文哲、議員參選人們召開記者會，並接受媒體提問。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨主席黃國昌9日與創黨主席柯文哲、議員參選人們召開記者會，並接受媒體提問。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，9日與創黨主席柯文哲率領小雞們召開形象影片發布記者會，11日也將在三重舉行誓師大會，展現選到底的決心。被問到與藍營人選李四川如何整合？黃國昌回應說，雙方還沒有談到民調的議題，目前都是政策交流，但他會按照之前的政黨協議進行。

2026九合一選舉

11日將辦誓師大會

民眾黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲9日率領新北市的議員參選人林子宇、陳怡君、吳亞倫、陳語倢、陳彥廷等人召開記者會發布形象影片，還有11日下午2點將於三重向日葵廣場舉辦「新北誓師大會」。

「我準備好了，民眾黨也準備好了！」黃國昌強調，他要將最好的理念與政策帶進新北市政府，也請阿北放心，民眾黨的新北隊準備好了。他指出，有些改變不能再等，自己是執行者，將用最有效率的方式，讓新北更好、更有型。

柯文哲笑說，黃國昌變帥了，不變的是依舊有理想與執行力，且他過去在太陽花的聲量很高，其實可以當民進黨的側翼，但他沒有。柯文哲指出，第三勢力的路不好走，黃國昌義無反顧擔任主席、沒有薪水，還要照顧黨的發展，甚至面臨民進黨的司法追殺，但他讓大家知道堅持的重要性，且黃國昌學經歷極佳，盼新北市民能力挺。

新北還沒討論民調

近日藍白合在嘉義市透過民調整合出民眾黨前立委張啓楷，外界關心新北的整合進度。黃國昌表示，民眾黨與國民黨之前曾推出共同政見、簽訂政黨合作協議，所有事情都按照規畫往前走，雖然有人見縫插針，但各界可以看到民眾黨都有兌現承諾。

黃國昌說，都有跟李四川保持流暢溝通，但目前雙方沒談到民調，大多是討論新北的政策。如果有談到民調整合，會儘快讓外界知道。

【更多精采內容，詳見

國民黨 民進黨 民眾黨

延伸閱讀

影／「藍白合」新模式！黃國昌推薦基隆4議員提名人 2人藍轉白

藍白整合首例 共推張啓楷出戰嘉市長

盧秀燕基隆挺謝國樑 喊話藍白合…國家才會進步

嘉義市長選戰 翁壽良、張啓楷藍白合民調拚搏

相關新聞

新竹縣長最新民調 徐欣瑩36.6％領先鄭朝方30.8％

民進黨布局新竹縣長卡關，原先熱門人選鄭朝方傳出婉拒徵召，且根據年代民調中心最新調查，國民黨立委徐欣瑩以36.6％的支持度，暫時領先鄭朝方的30.8％，綠營由誰出戰竹縣仍待討論。

南投唯一民眾黨議員退黨 簡千翔：非針對黃國昌、柯文哲

南投縣議員簡千翔今宣布退出台灣民眾黨，直言黨理念逐漸模糊、制度運作「走鐘」，與個人價值出現落差，決定以無黨籍身分投入2026年地方選舉。他強調退黨並非針對個人，而是制度問題，並已事前向黨中央報備。

每年千嬰幼兒感染住院 蘇巧慧爭取公費補助RSV單株抗體

台灣每年有約千名嬰幼兒感染感染RSV住院，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天出席「台灣健康聯盟」舉辦記者會，強調「預防勝於治療」，將RSV防護納入國家健康投資，不僅能夠加強嬰幼兒免疫力，同時減輕育兒家庭照顧壓力，更能減少後端住院醫療成本，促成「孩子好、壓力低、成本少」的三贏結果，也期盼行政團隊盡快研議相關方案。

黃國昌首支競選CF發布 邀支持者4月11日齊聚三重向日葵廣場

民眾黨新北市長參選人黃國昌今日於競選總部，正式發布首支競選形象影片，民眾黨創黨主席柯文哲今日也站台聲援，黃國昌表示，將把最好的理念與政策帶進新北市政府，並號召支持者於11日齊聚三重向日葵廣場，共同參與「新北誓師大會」。

南投縣議員簡千翔退出民眾黨 黃國昌：希望未來有更好的發展

南投縣議員簡千翔今宣布退出台灣民眾黨，被問及是否擔心有退場潮，民眾黨創黨主席柯文哲表示，本來就是會有人加入、有人退出，這也沒有什麼奇怪的。最近中央黨部有跟他說，最近入黨的人數兩天就700多人。

傳國民黨將徵召魏平政選彰化縣長 謝衣鳯：基層不認識難帶動選情

國民黨彰化下屆縣長選舉，傳出黨中央擬徵召考紀會主委魏平政參選，已表態參選的立委謝衣鳯今接受媒體人黃暐瀚專訪表示，消息一出，基層強烈不認同。她表示不會批評魏平政，「他是好人」，但這時間跳進來對他是好的嗎？地方普遍不認識他，若由他領軍，恐難帶動鄉鎮市長等選舉，「會亂了整個局」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。