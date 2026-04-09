黃國昌發出競選影片 還未跟藍談整合

參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，9日與創黨主席柯文哲率領小雞們召開形象影片發布記者會，11日也將在三重舉行誓師大會，展現選到底的決心。被問到與藍營人選李四川如何整合？黃國昌回應說，雙方還沒有談到民調的議題，目前都是政策交流，但他會按照之前的政黨協議進行。

11日將辦誓師大會

民眾黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲9日率領新北市的議員參選人林子宇、陳怡君、吳亞倫、陳語倢、陳彥廷等人召開記者會發布形象影片，還有11日下午2點將於三重向日葵廣場舉辦「新北誓師大會」。

「我準備好了，民眾黨也準備好了！」黃國昌強調，他要將最好的理念與政策帶進新北市政府，也請阿北放心，民眾黨的新北隊準備好了。他指出，有些改變不能再等，自己是執行者，將用最有效率的方式，讓新北更好、更有型。

柯文哲笑說，黃國昌變帥了，不變的是依舊有理想與執行力，且他過去在太陽花的聲量很高，其實可以當民進黨的側翼，但他沒有。柯文哲指出，第三勢力的路不好走，黃國昌義無反顧擔任主席、沒有薪水，還要照顧黨的發展，甚至面臨民進黨的司法追殺，但他讓大家知道堅持的重要性，且黃國昌學經歷極佳，盼新北市民能力挺。

新北還沒討論民調

近日藍白合在嘉義市透過民調整合出民眾黨前立委張啓楷，外界關心新北的整合進度。黃國昌表示，民眾黨與國民黨之前曾推出共同政見、簽訂政黨合作協議，所有事情都按照規畫往前走，雖然有人見縫插針，但各界可以看到民眾黨都有兌現承諾。

黃國昌說，都有跟李四川保持流暢溝通，但目前雙方沒談到民調，大多是討論新北的政策。如果有談到民調整合，會儘快讓外界知道。

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