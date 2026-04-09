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每年千嬰幼兒感染住院 蘇巧慧爭取公費補助RSV單株抗體

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天出席「台灣健康聯盟」舉辦「新世代父母的呼籲：將嬰幼兒RSV （呼吸道融合病毒）防護納入國家健康投資記者會」。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天出席「台灣健康聯盟」舉辦「新世代父母的呼籲：將嬰幼兒RSV （呼吸道融合病毒）防護納入國家健康投資記者會」。圖／蘇巧慧辦公室提供

台灣每年有約千名嬰幼兒感染感染RSV住院，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天出席「台灣健康聯盟」舉辦記者會，強調「預防勝於治療」，將RSV防護納入國家健康投資，不僅能夠加強嬰幼兒免疫力，同時減輕育兒家庭照顧壓力，更能減少後端住院醫療成本，促成「孩子好、壓力低、成本少」的三贏結果，也期盼行政團隊盡快研議相關方案。

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蘇巧慧表示，台灣每年約千名嬰幼兒因感染RSV住院，零到六個月的嬰幼兒更是感染風險最高的族群，約有九成都曾染病，據「台灣健康聯盟」調查，多數家長都有意願讓孩童接種RSV單株抗體，但卻有近三分之一的家長無力負擔昂貴費用，可見如果能夠將RSV單株抗體納入國家健康投資，將可有效提升接種率，大幅強化嬰幼兒健康照顧，同時降低育兒家庭的照顧壓力。

蘇巧慧說，她自己做為兩個孩子的母親，非常了解育兒家庭面對小朋友生病時的照顧壓力，此次調查結果也顯示家長在照顧小朋友時，面對育兒路上的諸多挑戰，針對「孩子生病住院需要請假」最感到壓力。

而她所提出的「六大福利政見」，便是希望讓零到六歲孩童「看醫生免門診和住院部分負擔」、「免費接種腸病毒、輪狀病毒疫苗」，藉此幫助新北家庭減輕照顧壓力，「長輩、小孩顧得好，三明治爸媽沒煩惱。」未來她也會持續爭取RSV單株抗體納入國家健康投資，期盼持續為育兒家庭減壓，提升孩子免疫力，創造全齡共享的健康環境。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴強調，台灣健康聯盟長期關注健康投資，同時呼籲政府落實預防資源，讓每一個嬰幼兒獲得更完善的健康保護，也希望藉由今日的調查結果，能夠讓政府更加重視嬰幼兒 RSV的疾病照護，了解新世代家長對於孩子疾病照顧的擔憂，藉此強化嬰幼兒免疫接種與篩檢政策。

民進黨 新北 蘇巧慧 疫苗

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