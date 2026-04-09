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黃國昌首支競選CF發布 邀支持者4月11日齊聚三重向日葵廣場

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨新北市長參選人黃國昌今日於競選總部，正式發布首支競選形象影片，民眾黨創黨主席柯文哲今日也站台聲援。記者江婉儀／攝影
民眾黨新北市長參選人黃國昌今日於競選總部，正式發布首支競選形象影片，民眾黨創黨主席柯文哲今日也站台聲援。記者江婉儀／攝影

民眾黨新北市長參選人黃國昌今日於競選總部，正式發布首支競選形象影片，民眾黨創黨主席柯文哲今日也站台聲援，黃國昌表示，將把最好的理念與政策帶進新北市政府，並號召支持者於11日齊聚三重向日葵廣場，共同參與「新北誓師大會」。

2026九合一選舉

黃國昌表示，感謝專業年輕攝影團隊的協力，陪伴他走過淡水漁人碼頭到雙溪深山、三峽老街至新莊副都心，這支影片不僅貫穿了新北的山海與城鄉，更象徵著民眾黨將把人民對於改變的期待，在2026年正式帶入新北市政府。

黃國昌表示，這支競選影片反映了廣大新北市民的共同心聲。他不是一個夢想家，是一個執行者，未來將以最有效率的方式捲起衣袖、務實工作，並承諾帶領所有優秀的民眾黨市議員參選人挺進新北市議會，為市民發聲，全面讓新北變得更好、更有型。

創黨主席柯文哲致詞時，高度肯定黃國昌的專業與信念，一路走來，看見了黃國昌的「變與不變」；變的是造型更加俐落、帥氣，不變的則是其強大的執行力與堅定的理想性。

柯文哲指出，黃國昌擁有深厚的法學專業，過去大可選擇依附執政黨享受優渥資源，但他卻選擇走上一條艱苦且孤獨的第三勢力道路，始終站在掌權者的對立面，為居住正義與司法改革奔走。黃國昌具備美、日頂尖學府的留學經歷，擁有宏觀的國際視野。儘管民眾黨是小黨，但絕對擁有最強的戰鬥力，而具備理想、執行力與國際觀的黃國昌，絕對是新北市長最佳的人選。

針對媒體提問競選影片中提到「撕下標籤」的發想，黃國昌直言，競選影片的拍攝團隊非常專業，更是做足了功課，他們發現綠媒與側翼網軍經常對自己貼上各種標籤，但他始終相信「行動就是最好的證明，時間就是最好的考驗」。

黃國昌以立法院修「核管法」為例，去年在野黨推動修法時，遭民進黨與綠營側翼鋪天蓋地抹黑為「中共同路人」；然而不到一年，賴清德總統卻公開感謝國會通過「核管法」，質疑跟謾罵的聲音瞬間消失。他質疑，同一部法案，在野黨做就是萬惡不赦，民進黨做就是看見國家未來的需要，這不僅是嚴重的雙重標準，更是台灣民主政治的沉淪。

最後，黃國昌說，民眾黨新北隊首場大型合體造勢將於11日登場，邀請支持者當天穿著白色上衣，以行動展現改變新北的堅定意志，齊聚聆聽民眾黨新北隊擘劃的市政願景，共同為「讓新北更有型」的目標勇敢前行。

民眾黨 新北 黃國昌

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