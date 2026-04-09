傳國民黨將徵召魏平政選彰化縣長 謝衣鳯：基層不認識難帶動選情

國民黨彰化下屆縣長選舉，傳出黨中央擬徵召考紀會主委魏平政參選，已表態參選的立委謝衣鳯今接受媒體人黃暐瀚專訪表示，消息一出，基層強烈不認同。她表示不會批評魏平政，「他是好人」，但這時間跳進來對他是好的嗎？地方普遍不認識他，若由他領軍，恐難帶動鄉鎮市長等選舉，「會亂了整個局」。

對於外界認為家人不支持影響提名，謝衣鳯表示，「我現在不是18歲」，外界與黨中央都關心家人是否同意，但她強調大家都是成年人。她坦言確實持續爭取家人支持，「現在沒有支持，不代表過去或未來沒有」，並認為政治人物應對選民負責，她評估自己具備參選縣長並勝選的能力，才會持續爭取提名。

談到弟弟、彰化縣議會議長謝典霖，謝衣鳯表示，兩人生活圈與職務不同，交流不多，最大差異在於對參選的看法。謝典霖認為需取得家人同意，她則認為除了家人支持很重要，但關鍵在於是否獲得彰化縣民、各行各業與各團體的支持，兩人出發點不同。

針對謝典霖曾表達不支持她參選、擔心引發政治風暴，謝衣鳯表示，參選者都會評估最壞情況，但那只是過程並非結果，若過度放大過程，反而可能無法達成既定目標，她強調參選初衷沒有改變，會朝爭取民眾支持的方向前進。

至於日前卸下縣黨部主委卻婉拒接任副秘書長一事，謝衣鳯表示，自己過去曾任副秘書長，若再接任只是回鍋，而現階段黨務並非她最想投入的工作，她就是想爭取選縣長。她也提到，過去在黨內持續反映基層聲音，降低黨員認為中央不了解地方的落差；若最終徵召魏平政，也必須將基層反彈如實向黨中央反映。

對於彰化過去縣長選舉呈現「兩藍一綠」的結構，謝衣鳯認為，這正是民進黨在選戰中會操作的空間，選戰打到沒有政績可以打，只能用都市傳說來講，提前「消毒」。她強調，既然要推動古都創新，就不能再用舊思維看待，國民黨應打破既有框架。談民進黨彰化縣長參選人陳素月，謝衣鳯認為只要她能出線，國民黨很有勝算。