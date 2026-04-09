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南投縣議員簡千翔退黨 民眾黨：尊重個人規畫

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
南投縣議員簡千翔今天宣布退出民眾黨。記者江良誠／攝影
南投縣議員簡千翔今天宣布退出民眾黨。記者江良誠／攝影

針對南投縣議員簡千翔退黨，民眾黨發言人張彤今天表示，民眾黨是一個制度明確的政黨，未來會持續壯大隊伍團結向前，尊重簡千翔個人規畫。

2026九合一選舉

簡千翔今天舉行退黨記者會，他說民眾黨理性、科學的理念越來越模糊，目前黨內運作模式已經「走鐘」到看人在辦事，經過思考半年決定退出民眾黨，未來也不考慮加入其他政黨，自己將以無黨籍身分競選連任，選擇退黨純粹是個人想法，無關乎民眾黨前主席柯文哲

張彤稍早透過文字回應，民眾黨是一個價值堅定、方向一致的團隊，「唯有理念相同、有勇氣共同承擔的夥伴，才能並肩作戰走得長遠」，對於目標與價值觀已經不再契合的同志選擇離開，民眾黨選擇尊重其個人規劃。

張彤說，民眾黨是一個制度明確的政黨，會和一路挺過風雨的戰友及陸續加入的新夥伴堅守政黨價值、為共同願景奮鬥，持續壯大隊伍團結向前。

柯文哲 同志 發言人

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