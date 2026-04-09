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獨／綠營高市黨部主委將改選 黃捷呼聲高、邱議瑩大方獻祝福

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
地方傳聞民進黨立委黃捷（右二）將接掌下屆民進黨高雄市黨部主委，黃捷坦言，她正在傾聽地方意見，無論哪個位置都會全力為黨付出及輔選。圖／本報資料照
地方傳聞民進黨立委黃捷（右二）將接掌下屆民進黨高雄市黨部主委，黃捷坦言，她正在傾聽地方意見，無論哪個位置都會全力為黨付出及輔選。圖／本報資料照

民進黨高雄市黨部主委兩年一任，本月將登記改選。現任黨部主委、湧言會高市議員黃文益以「球員兼後援會長不公平」為由，確定不尋求連任。外界傳聞市長陳其邁屬意立委黃捷接棒，黨內新系議員樂觀其成，傳聞對手之一的立委邱議瑩也大方獻上「祝福」。

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黃捷表示，她目前向各方傾聽拜訪中，有確定會正式跟大家報告，無論在哪個位置，都會努力為黨付出，全力輔選、協助高雄年底的大選。

高市黨部主委黃文益指出，下屆主委最重要工作是輔選市長及議員，不過他自身也是議員參選人，雖然可以請假參選，但這樣意義不大。此外，他個人也不想「球員兼後援會會長」，這樣對整體戰力有所影響，對同區議員候選人也不太公平。

在黃文益表態不競選連任後，黨內陸續傳出立委邱議瑩、黃捷，以及立委許智傑胞弟、前黨部主委許智善可能參選。對此許智善回應他個人尚無意願，邱議瑩表示「祝福黃捷」。

新潮流菊系市議員邱俊憲說，新任黨部主委將擔負市長接棒與議會過半的重大任務，需要有高度責任感，且穩健領導與協調團隊合作，他很支持新生代願意承擔，所以歡迎黃捷或其他有意願的同志投入，最終還是交給全體黨員投票決定。

「若有共識可以共推人選，不一定要競爭」黃文益說，他已經決定不帶職參選，此事未跟市長及黨主席討論，也不清楚到底有那些人準備參選主席；若大家有共識，不一定要競爭。

民進黨 高市 高雄 黃捷 邱議瑩

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