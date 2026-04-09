南投唯一民眾黨議員退黨 簡千翔：非針對黃國昌、柯文哲

南投縣議員簡千翔今宣布退出台灣民眾黨，直言黨理念逐漸模糊、制度運作「走鐘」，與個人價值出現落差，決定以無黨籍身分投入2026年地方選舉。他強調退黨並非針對個人，而是制度問題，並已事前向黨中央報備。

簡千翔表示，五年前主動加入民眾黨，是希望打破藍綠對立、為台灣尋找新政治出路。他提到，大學畢業後赴英國留學十年，於英國雪菲爾大學取得教育博士，期間深受英式民主啟發，也因此對台灣政黨惡鬥感到憂心，盼能透過第三勢力帶來改變。

他說，入黨後自告奮勇投入資源，協助南投縣黨部從無到有，並擔任縣黨部主委四年，最終當選南投、名間區縣議員，成為縣議會唯一民眾黨籍議員。「懷抱理想進入政壇，但這幾年下來，發現政黨理念與實際運作逐漸偏離。」

簡千翔指出，政黨應依黨章制度運作，秉持理性與科學精神服務民眾，但目前黨內卻出現「看人在辦事」的情況，制度未能落實，讓他難以認同。他坦言，這段時間反覆思考，甚至多個夜晚難以入眠，最終仍決定離開。

外界關注退黨是否與黨主席黃國昌或前主席柯文哲相關案件有關，簡千翔強調，「我針對的是制度，不是個人」，並透露已在連假前親自北上與秘書長周榆修溝通，交換意見後才做出決定。

對於退黨決定，他表示家人與朋友均予以理解與支持，但坦言要離開自己曾參與創立的政黨並不容易。他也強調，不希望個人離開影響其他黨內同志，每個人都有不同選擇。

儘管退出民眾黨，簡千翔仍表達祝福，認為該黨未來仍有機會發展為執政黨，「不應該在它好的時候或困難的時候落井下石」。他表示，未來將以無黨籍身分持續從政，堅持以台灣為本、重視地方聲音的初衷，投入2026年地方議員選舉。