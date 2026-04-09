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影／民眾黨南投縣議員簡千翔宣布退黨 江和樹：就祝福吧

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
針對民眾黨南投縣議員簡千翔宣布退黨，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹批評，應檢討為何抗壓性這麼不足。圖／江和樹提供
針對民眾黨南投縣議員簡千翔宣布退黨，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹批評，應檢討為何抗壓性這麼不足。圖／江和樹提供

民眾黨南投縣議員簡千翔上午宣布退黨，還表示「目前黨內的運作模式卻已『走鐘』到看人在辦事」 ，接下來會以無黨籍參選。對此，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹說，他是個人才，民眾黨沒有辦法留住他真的可惜，在最關鍵的時候、也是最遍體鱗傷的時候選擇離開，對民眾黨是一個很大的傷害。

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江和樹說，但是「我們仍然抱著祝福」，黨中央要好好檢討，為什麼我們的候選人抗壓性這麼不足、那麼不強。讓人家以為民眾黨永遠只是一個北部政黨嗎？真的是這樣嗎？

他話鋒一轉說，不要期待民眾黨可以給我們什麼，我們沒有黨內的資源，但是民眾黨是想要給想要改變政治文化的年輕人來投入，不需要任何的背景，只要抱著想要服務的心，「台灣民眾黨就會給你一個好的舞台」

江和樹舉自己為例說，像他就是一個好的例子，不管在民進黨或國民黨他完全沒有空間，但是在民眾黨，他可以發揮為民服務的態度。所以，對簡千翔「就祝福吧」，「相信有一個去，還會有一個來」，海浪總是會有靜的時候，就可以看見底下的魚什麼是好、什麼是壞。希望民眾黨加油，中央也要努力改變，讓地方可以更好。

簡千翔開記者會指出，目前黨內的運作模式卻已「走鐘」到看人在辦事 ，這樣的路線和作法，和他自己的主張出現了很大落差，「因此我本人簡千翔自即刻起，退出民眾黨，2026年底的地方議員選舉，我也將以無黨籍參選」。

台灣民眾黨 台中市 民眾黨

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