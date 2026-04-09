快訊

利慾薰心！北投慈航寺住持涉侵占逾7千萬公款 士檢起訴求重刑

LINE訊息狂跳行事曆「藍色超連結」超煩！輸入「1字」竟也能建立日曆

星宇航空東京返台機上爆衝突 乘客踢椅背被提醒嗆「都遇得到」

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄市議員三民區藍營提名2搶1 黨部：19至21日民調

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市前議員童燕珍準備再戰三民區市議員，爭取黨部提名。記者徐白櫻／攝影
高雄市前議員童燕珍準備再戰三民區市議員，爭取黨部提名。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市黨部第一梯次市議員初選提名登記結束，第七選區（三民區）預計提名3席，現任議員黃柏霖及黃香菽爭取連任外，另有前議員童燕珍及中央委員孫健萍爭取提名。高市黨部表示，預定4月19至21日進行民調作業，因兩位參選人過去皆有參選經驗，初選民調將不適用相關加權規定。

2026九合一選舉

三民區現任兩席議員可望優先獲得提名，市黨部指出，針對第三席提名席次，市黨部日前已邀集孫健萍、童燕珍兩位登記參選同志召開協調會，會中經雙方展現高度民主風度與團結氣氛，共同決議將以電話民調方式進行初選，預定將於4月19至21日進行民調作業。

兩位同志均表示，無論最終民調結果由誰勝出，都會團結一致、傾全力輔選，讓國民黨在議會席次最大化，共同贏得年底選戰，一起為高雄市民打拚。

第七選區（三民區）應選席次預計會從現有七席增加至八席，除國民黨準備提名三席外，目前有民進黨現任議長康裕成及議員鄭孟洳、何權峰尋求連任，無黨籍副議長曾俊傑、議員張博洋，以及前議員林于凱、黃淑美有意參選，藍綠競爭激烈。

高雄市中央委員孫健萍曾參選左楠區市議員，此次爭取三民區提名。記者徐白櫻／攝影
高雄市中央委員孫健萍曾參選左楠區市議員，此次爭取三民區提名。記者徐白櫻／攝影

民進黨 國民黨 民調

延伸閱讀

確定不參選？應曉薇未領表登記 北市中正萬華議員初選新人3搶1

議員交棒 台中選情緊繃 二代接班生變

布局彰縣 藍：謝衣鳯任副秘書長

勸退謝衣鳯？藍擬徵召魏平政選彰化惹議

相關新聞

南投唯一民眾黨議員退黨 簡千翔：非針對黃國昌、柯文哲

南投縣議員簡千翔今宣布退出台灣民眾黨，直言黨理念逐漸模糊、制度運作「走鐘」，與個人價值出現落差，決定以無黨籍身分投入2026年地方選舉。他強調退黨並非針對個人，而是制度問題，並已事前向黨中央報備。

參選彰化縣長沒去尋求家人同意 謝衣鳯：都是成年人了

國民黨立委謝衣鳯表態爭取參選彰化縣長，但家中似有壓力。謝衣鳯今早接受專訪，現在都是成年人，她會繼續尋求家人的支持，現在不支持，不代表未來不會支持。她也有信心勝選，表示過去有段時間她的民調非常高，高過其他人，現在當然還是高。

新竹縣長最新民調 徐欣瑩36.6％領先鄭朝方30.8％

民進黨布局新竹縣長卡關，原先熱門人選鄭朝方傳出婉拒徵召，且根據年代民調中心最新調查，國民黨立委徐欣瑩以36.6％的支持度，暫時領先鄭朝方的30.8％，綠營由誰出戰竹縣仍待討論。

黃國昌首支競選CF發布 邀支持者4月11日齊聚三重向日葵廣場

民眾黨新北市長參選人黃國昌今日於競選總部，正式發布首支競選形象影片，民眾黨創黨主席柯文哲今日也站台聲援，黃國昌表示，將把最好的理念與政策帶進新北市政府，並號召支持者於11日齊聚三重向日葵廣場，共同參與「新北誓師大會」。

南投縣議員簡千翔退出民眾黨 黃國昌：希望未來有更好的發展

南投縣議員簡千翔今宣布退出台灣民眾黨，被問及是否擔心有退場潮，民眾黨創黨主席柯文哲表示，本來就是會有人加入、有人退出，這也沒有什麼奇怪的。最近中央黨部有跟他說，最近入黨的人數兩天就700多人。

傳國民黨將徵召魏平政選彰化縣長 謝衣鳯：基層不認識難帶動選情

國民黨彰化下屆縣長選舉，傳出黨中央擬徵召考紀會主委魏平政參選，已表態參選的立委謝衣鳯今接受媒體人黃暐瀚專訪表示，消息一出，基層強烈不認同。她表示不會批評魏平政，「他是好人」，但這時間跳進來對他是好的嗎？地方普遍不認識他，若由他領軍，恐難帶動鄉鎮市長等選舉，「會亂了整個局」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。