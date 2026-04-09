高雄市議員三民區藍營提名2搶1 黨部：19至21日民調

國民黨高雄市黨部第一梯次市議員初選提名登記結束，第七選區（三民區）預計提名3席，現任議員黃柏霖及黃香菽爭取連任外，另有前議員童燕珍及中央委員孫健萍爭取提名。高市黨部表示，預定4月19至21日進行民調作業，因兩位參選人過去皆有參選經驗，初選民調將不適用相關加權規定。

三民區現任兩席議員可望優先獲得提名，市黨部指出，針對第三席提名席次，市黨部日前已邀集孫健萍、童燕珍兩位登記參選同志召開協調會，會中經雙方展現高度民主風度與團結氣氛，共同決議將以電話民調方式進行初選，預定將於4月19至21日進行民調作業。

兩位同志均表示，無論最終民調結果由誰勝出，都會團結一致、傾全力輔選，讓國民黨在議會席次最大化，共同贏得年底選戰，一起為高雄市民打拚。

第七選區（三民區）應選席次預計會從現有七席增加至八席，除國民黨準備提名三席外，目前有民進黨現任議長康裕成及議員鄭孟洳、何權峰尋求連任，無黨籍副議長曾俊傑、議員張博洋，以及前議員林于凱、黃淑美有意參選，藍綠競爭激烈。