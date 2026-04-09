新北藍白合何時做民調？黃國昌：連談都還沒有談

藍白合進度持續受外界關注，對於民調何時做，民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，他跟國民黨新北市長參選人李四川保持非常順暢的溝通，民調時間不是有糾結或是卡在哪，是連談都還沒有談，如果有進一步談到，也會盡快讓大家知道。

黃國昌說，昨天有回答過，民眾黨跟國民黨簽訂了政黨合作協議，也推出共同政見，所有的事情都按照本來的規畫，一步一步往前走。那到目前為止事情的發展，大家也都很清楚地看到，民眾黨說到做到。過程中雖然有很多見縫插針，挑撥離間，但是大家都清楚看到，他們在一件一件，兌現之前所報告的事情。

黃國昌說，嘉義市完成市長初選民調，也看到了張啓楷，以及翁壽良展現君子之爭，向台灣社會展示了一場高水準、高格調的政黨初選。不同於過去可能要殺到刀刀見骨，互相的抹黑潑糞，可以說是高下立判。也有助於接下來面對嘉義市長選戰的時候，能夠整合出最強的戰力。

黃國昌表示，至於新北市的部分，他跟川伯彼此之間，保持著非常順暢的溝通，之前有報告過，在順暢的溝通過程中，他們在交換的意見，不僅是說接下來的程序到底要怎麼進行。既然在政黨合作協議，寫得那麼清楚了，其實並沒有太執著於枝微末節的事情上。

黃國昌表示，比較重要的事情，還是接下來怎麼樣帶給所有的新北市民更好的未來。新北市民現在所面臨的困境，新北市接下來的發展，要怎麼樣繼續往前走，才是共同關心的事情。

黃國昌指出，至於大家關心的民調時間，並不是有什麼糾結或是卡在哪裡，是連談都還沒有談。他跟川伯的溝通，大部分都是在談關於新北市現在所面臨到的一些困境，以及未來希望能夠推展的願景。具體的時間如果有進一步談到這件事情的時候，也會盡快地讓大家知道。