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竹科夫婦稱年收6百萬不敢生小孩 吳欣岱分析原因：心有戚戚焉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台灣基進北市港湖議員擬參選人吳欣岱。圖／引用自吳欣岱臉書
台灣基進北市港湖議員擬參選人吳欣岱。圖／引用自吳欣岱臉書

最近有自稱在竹科工作的夫妻分享「年收六百萬卻仍不敢生小孩」的文章在網路爆紅。台灣基進北市港湖議員擬參選人吳欣岱今天在臉書說，「其實我看了心有戚戚焉。」她和先生是雙醫師家庭，朋友圈有非常多年收都超六百萬。要說「沒錢不敢生」當然誇張，但確實有共通的擔憂。

2026九合一選舉

吳欣岱貼文一出，底下有網友留言「年收入600萬與生小孩，無關」，還有網友說，的確養小孩，從來就不只是錢的問題。

吳欣岱說，首先，高年收的家庭如果是受薪階級，通常也代表非常長的工時。表定上下班時間，只是人必須出現在醫院的時間，下班之後的進修、寫論文、準備各種專業資料，其實也是工作的一部分。

吳甚至透露，她過去就曾有過每周工時超過一百個小時，要看小孩只能透過手機的日子。在這樣的生活結構下，很難有所謂的「個人生活」。所以這樣的家庭，如果要生養小孩，幾乎一定要大量依賴外包：外包清潔、外包教養、外包飲食。這些在外人眼中看起來像是「奢侈」，但對當事人來說，其實是不得不的必要支出。

吳也提到，高收入家庭通常也會投入相當多資源在風險控管上。包含全家的醫療商業保險、孩子未來的儲蓄規畫等。在健保資源逐漸吃緊、政府卻沒有明確改革方向的情況下，這些其實不是「多餘的支出」，而是一種對未來不確定性的準備。

第三，也是她自己這幾年感受最深的部分：教育。吳欣岱說，很多醫師家庭在孩子教育上的投入增加，不是因為想要培養什麼菁英，而是因為我們已經開始看見，公立教育體系正在承受很大的壓力。她自己的兩個孩子現在念公立國小，也參與家長會，這些觀察都不是想像，而是每天都在發生的現實。

「雙北現在面對的，不只是教師人力不足，而是整個系統逐漸出現結構性的吃緊。」吳欣岱說，老師流動率提高、代課比例上升，一個老師同時要承擔教學、行政、輔導等多重角色，在這樣的狀態下，很難有餘裕好好看見每一個孩子。這才是這一代父母真正的不安。

「年收入六百萬，為什麼還是會對生小孩感到猶豫？」吳欣岱說，因為養小孩從來就不只是錢的問題。當制度開始出現缺口，很多本來應該由社會共同承擔的風險，就會一層一層轉嫁到個人身上。只能用自己賺的錢，去買回安全、買回穩定，但那其實非常昂貴。友善的職場、安全的校園、穩健而有方向的政府體制。當這些條件沒有被好好建立起來的時候，即使你有能力，也會遲疑。

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