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新竹縣長最新民調 徐欣瑩36.6％領先鄭朝方30.8％

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立委徐欣瑩。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐欣瑩。圖／聯合報系資料照片

民進黨布局新竹縣長卡關，原先熱門人選鄭朝方傳出婉拒徵召，且根據年代民調中心最新調查，國民黨立委徐欣瑩以36.6％的支持度，暫時領先鄭朝方的30.8％，綠營由誰出戰竹縣仍待討論。

2026九合一選舉

調查顯示，徐欣瑩展現深耕基層的實力。在看好度方面以42.3％大幅領先鄭朝方的25.8％，差距達16.5個百分點；從地理區域分析，徐欣瑩在傳統鄉鎮實力穩固，如新豐鄉（49.9％）、湖口鄉（44.0％）及新埔鎮（43.1％）均維持高度優勢 。相對而言，鄭朝方在「大票倉」竹北市展現極強的競爭力，受惠於現任市長的身分，鄭朝方在竹北市拿下42.5％的支持度，大幅領先徐欣瑩的32.2％ 。

鄭朝方在本命區的高支持度成為抗衡傳統藍營版圖的最強後盾，但在新竹縣13個行政區，較具人口規模區域中，鄭朝方也僅竹北、寶山領先徐欣瑩。

交叉分析發現，徐欣瑩的主要支持者為「50-59歲」（46.1％）以及「60歲以上」（40.3％）的族群 。在學歷方面，徐在「專科」（44.5％）與「國初中」（44.1％）學歷者中支持度最高。性別分布上，男性支持者（39.9％）也略高於女性（33.3％）。有趣的是，徐欣瑩在女性中領先鄭朝方的幅度，比在男性中領先的還大。

新竹縣長楊文科施政表現是否會影響大選結果？調查指出，楊文科的施政滿意度達59.6％，不滿意度為25.6％，交叉分析比對顯示，大部分行政區揚文科滿意度都高於不滿意度，和徐欣瑩的支持度幾乎同步，不滿意比例最高的地方在竹北，也是鄭朝方支持度最高的地方。

本次民調由年代民調中心執行，於4月6日至7日針對新竹縣年滿20歲以上民眾進行電話訪問，有效樣本1072位，在95％信心水準下，抽樣誤差在±3.0個百分點之內。

國民黨 民進黨 新竹縣選舉 徐欣瑩 鄭朝方

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