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蔡英文出馬了？傳2度勸進鄭麗君 他曝背後有派系路線角力

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蔡英文出馬了？傳2度勸進鄭麗君 他曝背後有派系路線角力

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔡英文總統（右）、行政院副院長鄭麗君（左）。本報資料照片
蔡英文總統（右）、行政院副院長鄭麗君（左）。本報資料照片

民進黨派誰選北市長，人選未定，近日又傳出前總統蔡英文兩度約見行政院副院長鄭麗君親自勸進。國民黨港湖議員擬參選人陳冠安說，背後其實正是民進黨派系與路線之爭的角力縮影，「今日蔡英文想勸進的鄭麗君，對比的是賴清德幾日前拍定的黑熊」。

2026九合一選舉

2026民進黨派誰出戰北市長蔣萬安？近期先傳出人選鎖定立委沈伯洋，但又傳出人選懸而未決，最新媒體報導稱前總統蔡英文兩度約見行政院副院長鄭麗君親自勸進。

陳冠安說，至今沈伯洋與鄭麗君人選之爭的背後脈絡，就相當清晰，事實上就是兩條軸線。第一條是賴清德與蔡英文對派兵遣將的不同意見；第二條則是民進黨2026大選主攻策略的抉擇。

陳分析，沈伯洋代表的是激進、鞏固青鳥基本盤、大罷免的延續；鄭麗君代表的是溫和、爭取中間選民，扭轉大罷免大失敗的路線。更直白說，台北市長這局，民進黨陷入的是要不要繼續採取大罷免路線的抉擇。

陳冠安說，諷刺的是為何才陣斬大罷免前線指揮官柯建銘以謝天下的清德宗，會陷入這個命題？一言以蔽之，「對賴皇來說，大罷免沒有輸，只是還沒贏。」

國民黨 賴清德 台北市選舉 蔡英文 鄭麗君

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