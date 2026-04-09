傳蔡英文鼓勵鄭麗君選北市長 鄭朝方也傳婉拒徵召竹縣長

民進黨備戰年底縣市長選舉，台北市長及新竹縣長人選布局卡關。北市部分，傳出前總統蔡英文近期「勸進」行政院副院長鄭麗君出馬，雖然蔡英文辦公室否認，但綠營首都之戰再掀波瀾。竹縣部分，原先熱門人選鄭朝方傳出婉拒徵召，綠營人士證實，賴清德總統日前再次找鄭朝方確認參選意向，但鄭朝方仍表達無意願，由誰出戰仍待討論。

知情人士表示，蔡英文與鄭麗君今年兩度見面，一次在二月間，最近一次是四月四日，二月較有「勸進性質」，四月四日見面，確實有談及首都市長選戰議題，蔡英文抱持鼓勵態度，但非如媒體報導所稱「積極勸進」，鄭麗君則持續表達無參選意願態度，並未動搖。

新竹縣長部分，綠營人士表示，身兼黨主席的賴清德總統近日找鄭朝方北上商談，勸進參選新竹縣長，但經過數小時的討論，鄭朝方仍表達沒有意願，希望能續拚竹北市長連任。

地方分析，若民進黨布局失當，不排除最後新竹縣長與竹北市長「雙輸」局面。