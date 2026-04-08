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民眾黨基隆議員提名2人藍轉白 謝國樑、林沛祥：藍白席次最大化

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民眾黨中央委員會今天首次移師基隆召開，會後主席黃國昌推薦4位議員提名參選人。記者游明煌／攝影
民眾黨中央委員會今天首次移師基隆召開，會後主席黃國昌推薦4位議員提名參選人。記者游明煌／攝影

民眾黨中央委員會今天首次移師基隆舉行，代表基隆是「聯合政府」的起點，會後主席黃國昌推薦4位議員提名參選人， 其中中正區林廷翰、信義區黃申棟兩人原來都是國民黨，由藍轉白披戰袍。市長謝國樑、立委林沛祥說，希望讓藍白席次最大化。

2026九合一選舉

黃國昌表示，4位議員參選人分別為中山區呂承祐、安樂區李文耀、中正區林廷翰、信義區黃申棟，都是一級戰將，非常優秀，4人的專業領域橫跨市政、媒體、航海、醫學專業，代表在各領域皆有所長的「民眾基隆隊」正式成軍、力拚2026基隆全壘打。

林廷翰是謝國樑市府前副發言人，黃申棟為立委林沛祥秘書、國民黨基隆市黨部前發言人，兩人原來都是國民黨，近期才加入民眾黨披戰袍，藍轉白成「藍白合」新模式。

謝國樑說，林廷翰和黃申棟都是優秀的年輕人，此次獲得民眾黨提名參選給予祝福，藍白合作希望可以有更多席次當選，希望這樣的策略可以順利成功。

擔任國民黨基隆市黨部主委的立委林沛祥表示，希望讓藍白席次最大化，對於民眾黨提名林廷翰和黃申棟參選，予以尊重、祝福，讓優秀的人才能夠進到基隆市議會服務，為基隆市民謀最大的福利。

民眾黨 林廷翰 黃國昌

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