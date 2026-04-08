無意願參選新竹縣長？傳賴總統再勸進 鄭朝方晚間回應了

國民黨新竹縣長初選激烈，綠營人選尚未出爐。據了解，賴清德日前再勸竹北市長鄭朝方，但鄭仍表無意參選。對此，鄭朝方今天晚間回應，黨中央將綜合考量選出最具競爭力人選，消息一旦確定會向大家說明，謝謝各位的關心。

民進黨選對會昨天上午召開會議，時間長達2個小時，發言人吳崢會後轉述時指出選對會預估5月初會向大家正式報告桃園市長人選，至於新竹縣市長人選何時提名，吳崢僅透露會中沒有討論。

據指出，身兼民進黨主席的總統賴清德已多次與鄭朝方會面，盼其投入新竹縣長選戰，但鄭朝方始終未曾鬆口表態參選。賴清德近日再邀鄭朝方北上會面，希望勸進他投入新竹縣長選戰。不過雙方討論數小時後，鄭朝方仍表達暫無參選意願，並傾向續拚竹北市長連任，也讓民進黨在新竹縣長提名布局增添變數。

鄭朝方今天未有公開活動，尚未對此回應。針對外界關心新竹縣長選舉，鄭朝方今天晚間表示，「黨中央會在通盤考量後做出決定，並選出最具競爭力的人選。一旦有進一步消息，會第一時間向大家說明，謝謝各位的關心。」

鄭朝方晚間指出，自上任以來，他始終致力於將創新與美學融入每一項建設與文化活動之中。雖然只是最基層的行政組織，卻持續帶來突破性的發展與改變，實踐「小小公所、大大做事」的精神，也形塑「竹北治理經驗」。「直到這一刻，我們仍在崗位上謹慎努力沒有鬆懈，也感謝大家看見並肯定竹北的改變與原創。」