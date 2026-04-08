快訊

向美軍乞求停火！美防長曝伊朗「受夠了」 遭受毀滅性軍事失敗

美股早盤／慶祝行情噴發 道瓊大漲逾1300點、台積ADR飆6%

考慮合資？美記者曝川普可能聯手伊朗 在荷莫茲海峽收通行費

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園市長上演「院長vs次長」世代對決 綠營最快下周提名黃世杰

桃園電子報／ 桃園電子報

181946
民進黨確定徵召法務部政務次長黃世杰參選桃園市長，最快下周提名。圖：翻攝自黃世杰臉書

2026年大選，國民黨桃園市長張善政「對手」確定民進黨法務部政務次長黃世杰，掀起「院長VS次長」世代對決的選戰煙硝。黃世杰這周起開始進行辭職前各項業務交接作業，桃園地方組織輔選系統也悄然啟動，黃世杰父親、桃園農田水利研究發展基金會董事長黃金德今(8)日表示，據了解黨內最快下周提名徵召參選，黃世杰完成辭職交接手續後全心投入選戰。

現任桃園市長張善政在桃園用心經營三年多，推動北北基桃TPASS通勤月票、免費營養午餐、生生喝鮮乳、下學年全面補助公私立國中小教科書費用等教育、幼兒、老人福利政策到位，受到市民「高民調」肯定，也讓民進黨「誰來挑戰張善政」的人選，在黨內一變再變、懸而未決，直到3月才定案。

如今民進黨主席欽點黃世杰返鄉挑戰張善政確定，形成72歲張善政與47歲黃世杰的世代對決，兩人均為建國中學、台大畢業，張善政為美國史丹佛大學土木環工碩士及康乃爾大學土木環工博士學歷，曾任行政院長、副院長資歷；黃世杰為美國哥倫比亞大學及台大法學碩士學歷，曾任立委及現任法務部次長歷練，熟悉桃園政情的人士說，張善政有現任執政優勢，黃世杰為桃園南區客家在地子弟出身、年輕熟悉地方，在民進黨資源挹助及黨內支持下，有一戰實力。

黃世杰代表綠營參選桃園市長底定，他在建中、台大法律系學霸身分再度被談論，黃世杰在建中、台大法律系就學期間都是第一名，報考台大法研所、律師、司法官、公費美國留學都是一試中榜，律師特考、公費留學均考第一名，台北市長蔣萬安是他建中同學。南桃園地方人士說，黃世杰任職法務部期間更經常下鄉參與桃園地方活動互動，對比之前民進黨傳出何志偉、王義川參選，黃世杰無疑是最適當人選。

黃金德表示，黃世杰具備法學專業，做事非常認真，講究實事求是，「不擅長動人的政治言語」，在桃園前市長鄭文燦延攬擔任市政顧問、參議，協助桃園升格的直轄市地方自治條例重新修訂法規，熟悉直轄市地方法令，為鄭文燦倚重的市政法律顧問，擔任立委司法委員會召委期間通過200多個法案，發言反對水利會改制國有，後續完備修法保障農友。

桃園過去南北輪政，南桃園在前縣長吳志揚後，很久未再出過首長，黃世杰是南桃園在地子弟，年輕、在地及熟悉市政，需要鄉親和選民支持，黃金德說，據了解黨內最快下周提名徵召參選，黃世杰正進行法務部辭職前各項業務交接手續，地方組織和宗親會系統也逐步啟動選舉模式，為黃世杰競選市長助一臂之力。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園市長上演「院長vs次長」世代對決 綠營最快下周提名黃世杰

2026九合一選舉

行政院長 國民黨 桃園

延伸閱讀

綠竹縣選情生變？傳賴清德再勸進 鄭朝方表達「不想選」

誰戰北市？綠選對會提及4人

二軍疑慮…沈伯洋戰北市？綠提名暫緩

民進黨台北桃園市長提名人選　4月初有望明朗

相關新聞

無意願參選新竹縣長？傳賴總統再勸進 鄭朝方晚間回應了

國民黨新竹縣長初選激烈，綠營人選尚未出爐。據了解，賴清德日前再勸竹北市長鄭朝方，但鄭仍表無意參選。對此，鄭朝方今天晚間回應，黨中央將綜合考量選出最具競爭力人選，消息一旦確定會向大家說明，謝謝各位的關心。

新北藍白合比照嘉義？黃國昌：和李四川有很好的溝通 但民調時間還沒談

嘉義市長選戰藍白整合民調，民眾黨提名前立委張啓楷勝出，代表藍白聯盟出戰民進黨提名立委王美惠。民眾黨主席黃國昌今天到基隆參加中央委員會開會後說，新北市和宜蘭縣也比照「嘉義模式」，宜蘭縣預估在4月底或5月初做民調，新北市民調時間還沒有談，尊重雙方團隊。

民眾黨基隆議員提名2人藍轉白 謝國樑、林沛祥：藍白席次最大化

民眾黨中央委員會今天首次移師基隆舉行，代表基隆是「聯合政府」的起點，會後主席黃國昌推薦4位議員提名參選人， 其中中正區林廷翰、信義區黃申棟兩人原來都是國民黨，由藍轉白披戰袍。市長謝國樑、立委林沛祥說，希望讓藍白席次最大化。

綠竹縣選情生變？傳賴清德再勸進 鄭朝方表達「不想選」

國民黨新竹縣長初選廝殺激烈，上月底確定由立委徐欣瑩出線，代表藍營挑戰2026縣長大位，也讓原先可能形成「三腳督」的態勢，逐漸回歸為藍綠對決。據了解，總統賴清德日前再次找鄭朝方「勸進」，但鄭朝方仍表達無意願。對此，鄭朝方今天沒有公開行程，也未對相關傳聞作出回應，本報記者今天晚間致電仍無回應。

綠營竹縣長卡關？傳熱門人選鄭朝方「婉拒徵召」 驚動賴總統

民進黨布局新竹縣長卡關，原先熱門人選鄭朝方傳出婉拒徵召。綠營人士證實，賴清德總統日前再次找鄭朝方確認參選意象，但鄭朝方仍表達無意願，由誰出戰新竹縣仍待討論。

串聯北橫、接軌AI...吳宗憲推「宜蘭線＋1」與張善政談宜桃合作

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲日前拜會桃園市長張善政，就區域治理與跨縣市合作進行交流。吳宗憲今天表示，在全球化時代，城市發展不能單打獨鬥，應結合周邊縣市力量共同成長，透過深化與桃園等城市合作，讓宜蘭「做大市、做大事」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。