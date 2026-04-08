民進黨確定徵召法務部政務次長黃世杰參選桃園市長，最快下周提名。圖：翻攝自黃世杰臉書

2026年大選，國民黨桃園市長張善政「對手」確定民進黨法務部政務次長黃世杰，掀起「院長VS次長」世代對決的選戰煙硝。黃世杰這周起開始進行辭職前各項業務交接作業，桃園地方組織輔選系統也悄然啟動，黃世杰父親、桃園農田水利研究發展基金會董事長黃金德今(8)日表示，據了解黨內最快下周提名徵召參選，黃世杰完成辭職交接手續後全心投入選戰。

現任桃園市長張善政在桃園用心經營三年多，推動北北基桃TPASS通勤月票、免費營養午餐、生生喝鮮乳、下學年全面補助公私立國中小教科書費用等教育、幼兒、老人福利政策到位，受到市民「高民調」肯定，也讓民進黨「誰來挑戰張善政」的人選，在黨內一變再變、懸而未決，直到3月才定案。

如今民進黨主席欽點黃世杰返鄉挑戰張善政確定，形成72歲張善政與47歲黃世杰的世代對決，兩人均為建國中學、台大畢業，張善政為美國史丹佛大學土木環工碩士及康乃爾大學土木環工博士學歷，曾任行政院長、副院長資歷；黃世杰為美國哥倫比亞大學及台大法學碩士學歷，曾任立委及現任法務部次長歷練，熟悉桃園政情的人士說，張善政有現任執政優勢，黃世杰為桃園南區客家在地子弟出身、年輕熟悉地方，在民進黨資源挹助及黨內支持下，有一戰實力。

黃世杰代表綠營參選桃園市長底定，他在建中、台大法律系學霸身分再度被談論，黃世杰在建中、台大法律系就學期間都是第一名，報考台大法研所、律師、司法官、公費美國留學都是一試中榜，律師特考、公費留學均考第一名，台北市長蔣萬安是他建中同學。南桃園地方人士說，黃世杰任職法務部期間更經常下鄉參與桃園地方活動互動，對比之前民進黨傳出何志偉、王義川參選，黃世杰無疑是最適當人選。

黃金德表示，黃世杰具備法學專業，做事非常認真，講究實事求是，「不擅長動人的政治言語」，在桃園前市長鄭文燦延攬擔任市政顧問、參議，協助桃園升格的直轄市地方自治條例重新修訂法規，熟悉直轄市地方法令，為鄭文燦倚重的市政法律顧問，擔任立委司法委員會召委期間通過200多個法案，發言反對水利會改制國有，後續完備修法保障農友。

桃園過去南北輪政，南桃園在前縣長吳志揚後，很久未再出過首長，黃世杰是南桃園在地子弟，年輕、在地及熟悉市政，需要鄉親和選民支持，黃金德說，據了解黨內最快下周提名徵召參選，黃世杰正進行法務部辭職前各項業務交接手續，地方組織和宗親會系統也逐步啟動選舉模式，為黃世杰競選市長助一臂之力。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園市長上演「院長vs次長」世代對決 綠營最快下周提名黃世杰