綠竹縣選情生變？傳賴清德再勸進 鄭朝方表達「不想選」

國民黨新竹縣長初選廝殺激烈，上月底確定由立委徐欣瑩出線，代表藍營挑戰2026縣長大位，也讓原先可能形成「三腳督」的態勢，逐漸回歸為藍綠對決。據了解，總統賴清德日前再次找鄭朝方「勸進」，但鄭朝方仍表達無意願。對此，鄭朝方今天沒有公開行程，也未對相關傳聞作出回應，本報記者今天晚間致電仍無回應。

民進黨選對會昨天上午召開會議，時間長達2個小時，發言人吳崢會後轉述時指出選對會預估5月初會向大家正式報告桃園市長人選，至於新竹縣市長人選何時提名，吳崢僅透露會中沒有討論。

竹北市長鄭朝方熟悉地方事務，且身兼民進黨新竹縣黨部主委，被綠營視為新竹縣長選戰「最強母雞」。外界多次詢問他是否代表民進黨參選縣長，但鄭朝方始終未鬆口，強調目前仍以市政優先，黨中央仍評估最強的人選。

據指出，身兼民進黨主席的總統賴清德已多次與鄭朝方會面，盼其投入新竹縣長選戰，但鄭朝方始終未曾鬆口表態參選。賴清德近日再邀鄭朝方北上會面，希望勸進他投入新竹縣長選戰。不過雙方討論數小時後，鄭朝方仍表達暫無參選意願，並傾向續拚竹北市長連任，也讓民進黨在新竹縣長提名布局增添變數。

藍營部分，國民黨新竹縣長初選廝殺激烈，多次傳出藍營恐分裂成「三腳督」，徐欣瑩昨天直奔新竹縣政府副縣長室拜會陳見賢，也是初選後兩人首度見面，兩人短暫拜會，陳見賢也展現大度，恭喜徐欣瑩初選勝出。

地方人士指出，陳見賢為忠貞黨員，且在初選前已公開表態「不脫黨參選」，形同提前替藍營止血，也化解可能出現的分裂危機。外界評估，在藍營整合後，綠營在新竹縣長選戰恐難占優勢。

此外，新竹縣政治重鎮竹北市也出現變化。若鄭朝方直攻新竹縣長，藍白陣營內部已傳出多人有意角逐竹北市長。地方人士分析，若民進黨布局失當，將不排除最後出現新竹縣長與竹北市長「雙輸」的局面。

民進黨新竹縣議員何建樺表示，期待中央盡快確定縣長人選，強調熟悉、了解新竹縣地方事務的人選，與空降候選人完全不同，也盼能讓地方及早就位、整合布局。