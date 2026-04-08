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綠營竹縣長卡關？傳熱門人選鄭朝方「婉拒徵召」 驚動賴總統

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綠營竹縣長卡關？傳熱門人選鄭朝方「婉拒徵召」 驚動賴總統

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨布局新竹縣長卡關，原先熱門人選鄭朝方傳出婉拒徵召。圖／聯合報系資料照片
民進黨布局新竹縣長卡關，原先熱門人選鄭朝方傳出婉拒徵召。圖／聯合報系資料照片

民進黨布局新竹縣長卡關，原先熱門人選鄭朝方傳出婉拒徵召。綠營人士證實，賴清德總統日前再次找鄭朝方確認參選意象，但鄭朝方仍表達無意願，由誰出戰新竹縣仍待討論。

2026九合一選舉

民進黨選對會昨天上午召開會議，時間長達2個小時，發言人吳崢會後轉述時指出選對會預估5月初會向大家正式報告桃園市長人選，至於新竹縣市長人選何時提名，吳崢僅透露會中沒有討論。

綠營人士表示，身兼黨主席的賴清德總統找鄭朝方北上商談，希望勸進鄭選新竹縣長，但經過數小時的討論，鄭仍表達沒有意願，希望能續拚竹北市長連任，也使得民進黨在新竹縣長提名出現變數。

該人士指出，綠營原先評估，國民黨新竹縣長初選結果將牽動鄭朝方參選意願，由於鄭朝方家族和藍營參選人之一陳見賢關係較佳，若陳見賢代表國民黨出戰，鄭朝方參選機會將大降；孰料，如今藍營由立委徐欣瑩出戰，鄭朝方仍婉拒。民進黨人士表示，新竹縣布局尚有時間，會繼續勸進鄭朝方。

新竹 民進黨 賴清德 鄭朝方

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