串聯北橫、接軌AI...吳宗憲推「宜蘭線＋1」與張善政談宜桃合作

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲日前拜會桃園市長張善政，就區域治理與跨縣市合作進行交流。吳宗憲今天表示，在全球化時代，城市發展不能單打獨鬥，應結合周邊縣市力量共同成長，透過深化與桃園等城市合作，讓宜蘭「做大市、做大事」。

吳宗憲指出，「宜蘭線＋1」以跨縣市合作為核心，考量宜蘭與雙北、基隆、桃園早已形成一日生活圈，因而倡議成立「北北基桃宜縣市共享共治平台」，針對交通建設與生活圈整合等議題進行聯合對接，讓治理更有效率、資源運用更加到位。

會談中，張善政市長特別關注「宜蘭科學園區」的AI潛力。吳宗憲表示，這正是「科技線+1」的重要方向，延續先前與台北市長蔣萬安討論的AI布局，宜蘭未來不僅止於觀光與農業，更須推動產業升級與青年就業，宜科具有發展潛力，無論是AI矽光子元件的封裝與測試，或是未來高科技產業鏈的延伸布局，宜蘭都不缺席。

觀光方面：點亮北橫台7線「芬多精公路」，關注北橫國家風景區規劃。從桃園大溪、復興，到宜蘭壯圍，北橫串聯山林與生態景觀，具備國際觀光潛力，將來宜桃在觀光行銷、路線規劃及基礎設施上合作，吸引國際旅客由桃園機場入境後就能走進宜桃雙城的山海風景。

文化方面：百年傳統與客家文化的深度交流，宜蘭五結「利澤簡走尪」與桃園大溪「大溪大禧」都是代表性的傳統遶境文化；冬山是客家文化重鎮，三山國王信仰的保存是全台翹楚；桃園則是全台客家人口最多的縣市，有豐富的客家政策治理經驗，未來透過推廣與交流，有助提升能見度及文化傳承。

吳宗憲表示，感謝張善政市長對跨縣市合作理念的正面回應，未來將持續推動具體合作機制。宜蘭擁有深厚底蘊，但面對人口外流與產業轉型挑戰，須以更開放思維尋求突破，透過「宜蘭線＋1」整合區域優勢，提升競爭力，成為帶動台灣發展的重要角色。