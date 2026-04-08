新北藍白合比照嘉義？黃國昌：和李四川有很好的溝通 但民調時間還沒談

嘉義市長選戰藍白整合民調，民眾黨提名前立委張啓楷勝出，代表藍白聯盟出戰民進黨提名立委王美惠。民眾黨主席黃國昌今天到基隆參加中央委員會開會後說，新北市和宜蘭縣也比照「嘉義模式」，宜蘭縣預估在4月底或5月初做民調，新北市民調時間還沒有談，尊重雙方團隊。

民眾黨中央委會會今天首次移師基隆舉行，新北市長參選人黃國昌針對藍白合受訪時表示，嘉義市長部分，張啓楷和翁壽良兩人展現一場高格局的君子之爭，大家看不到謾罵、抹黑，他們分別提出對嘉義市未來發展的願景，交由選民來做決定，兩人昨天也一起召開記者會報告初選結果。

黃國昌說，有關藍白合的問題，他和國民黨主席鄭麗文第一次開聯合記者會時他已說的很清楚，民眾黨有最大的誠意和善意，這個態度一路走來始終如一。第一階段要提兩黨的共同政見，第二階段簽政黨合作協議，兩項都已做到。第三階段用最好的方式選出最強的參選人，「嘉義模式」就是最好的例子，也順利完成初選。

黃國昌表示，未來在新北市、在宜蘭縣民眾黨也會一本初衷、說到做到，會遵循既有的遊戲規則，同樣透過君子之爭來爭取選民的認同，同樣會採用民調來決定人選，民調時間尊重雙方團隊。

黃說，嘉義市民調才結束，宜蘭縣民調應該是4月底或5月初；至於新北的部分，他雖然跟國民黨參選人李四川有很好的溝通，但還沒有談到民調的時間，尊重雙方團隊。

新北藍白合比照嘉義，黃國昌說，和川伯有很好溝通但民調時間還沒談。記者游明煌／攝影