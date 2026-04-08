藍白合民調勝出 張啓楷拜會黃敏惠盼延續「五星市政」

嘉義市長選戰藍白整合底定，代表藍白陣營的民眾黨市長參選人張啓楷，返回地方以車隊感謝市民，下午到市府拜會市長黃敏惠，針對市政延續與未來發展請益，交換意見，張啓楷強調，嘉市在黃敏惠帶領下，施政滿意度屢獲肯定，「五星級市政」成果有目共睹，未來若順利接棒，將以延續既有政策為優先方向。

張啓楷指出，早在2年多前擔任立委初期，就曾率團拜會市府團隊，並協調經濟部及交通部長等中央部會首長南下，與地方攜手爭取資源，「延續不是口號，而是早已啟動的現在進行式」。透過此次面對面交流，張啓楷表示，更深入掌握嘉義市在治水、教育及基礎建設等面向的推動脈絡，也進一步釐清未來優先處理的關鍵議題，強調市政發展須靠長期累積，「一棒接一棒，才能讓城市持續進步」。

黃敏惠回顧市政歷程指出，嘉市曾歷經財政壓力，如今逐步走向穩定，甚至達成零負債，成果得來不易。但她直言，包含輕軌建設與鐵路高架化等重大工程，地方早已完成規畫，並經議會通過，卻因中央遲未核定或經費分攤問題，導致進度受阻，對市民生活與城市發展造成實質影響，凸顯中央回應地方需求仍有落差。

張啓楷表示，未來將持續與市府保持密切合作，強化地方與中央之間的溝通橋梁，讓嘉市的建設不再受阻，並以務實態度推動藍白合作成果落地，為年底選戰奠定基礎。在藍白整合底定後，黃敏惠表示，民調結果公布，代表藍白整合向前邁進一大步。民調前，兩黨就像「如人上山，各自努力。」現在民調結果已定，兩黨就要「兄弟登山，同心協力。」 黃敏惠說，她會依照辦理初選的目的，支持2黨共同提名人，未來也一定會努力輔選，這是嘉義人有情有義的誠信精神。