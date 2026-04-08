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「藍白合」新模式！黃國昌推薦基隆4議員提名人 2人藍轉白

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影／「藍白合」新模式！黃國昌推薦基隆4議員提名人 2人藍轉白

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民眾黨主席黃國昌、民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳推薦4位議員提名參選人。記者游明煌／攝影
民眾黨主席黃國昌、民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳推薦4位議員提名參選人。記者游明煌／攝影

民眾黨中央委員會今天首次移師基隆召開，代表對基隆是「聯合政府」的起點，會後主席黃國昌推薦4位議員提名參選人，其中中正區林廷翰、信義區黃申棟兩人原來都是國民黨，且為市長謝國樑、立委林沛祥子弟兵，兩人由藍轉白成地方選戰「藍白合」新模式。

2026九合一選舉

黃國昌說，中央委會會首次移師基隆召開，基隆是民眾黨倡議聯合政府的起點，副市長邱佩琳做為市長謝國樑最重要的左右手，推動市政表現非常好，也獲得基隆鄉親極高肯定，「聯合政府」的地方治理基隆是領頭羊，邱佩琳也接下市黨部主委重任，馬上找到新的辦公室。

黃國昌表示，4位議員參選人分別為中山區中山區呂承祐、安樂區李文耀、中正區林廷翰、信義區黃申棟，都是一級戰將非常優秀，4人的專業領域橫跨市政、媒體、航海、醫學專業，代表在各領域皆有所長的「民眾基隆隊」正式成軍、力拚2026基隆全壘打。

林廷翰是謝國樑市府前副發言人，黃申棟為立委林沛祥秘書、國民黨基隆市黨部前發言人，兩人原來都是國民黨，近期才加入民眾黨批戰袍，藍轉白成「藍白合」新模式。但日前民進黨市長參選人童子瑋陣營質疑「藍白合恐成藍白鬥」，讓選民錯亂。

黃國昌說，林廷翰和黃申棟都是人才，過去在市府和立院都有很好的表現，民眾黨展開雙手熱烈歡迎。針對童子瑋陣營的質疑，他說要參選市長格局要高一點，不需要政治口水。

「謝國樑和邱佩琳的合作是強強聯手，在國民黨和民眾黨共同努力之下，謝國樑連任一定會贏得非常漂亮，民眾黨議員也可以成立黨團。」

民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳表示，基隆在2024總統大選中，柯文哲總統得票率達26.6%、政黨票也有22.4%，顯示基隆始終有一群理性、科學、務實的支持者願意支持台灣民眾黨。因此，基隆必須走向在地化、推出更多能真正反映地方聲音的優秀候選人，讓地方需求能被帶進中央，也讓中央政策能更貼近基層實況。

民眾黨主席黃國昌、民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳推薦4位議員提名參選人。記者游明煌／攝影
民眾黨主席黃國昌、民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳推薦4位議員提名參選人。記者游明煌／攝影

國民黨 民眾黨 黃國昌 基隆 議員

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