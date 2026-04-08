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確定不參選？應曉薇未領表登記 北市中正萬華議員初選新人3搶1

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員應曉薇。圖／本報系資料照
國民黨北市議員應曉薇。圖／本報系資料照

國民黨北市議員初選第二梯次領表登記，今天最後一天，因京華城案上月26日遭一審判15年6個月的中正萬華議員應曉薇，國民黨雖未祭出停權等處分，不過應曉薇未領表，確定不會代表國民黨參選。

2026九合一選舉

國民黨議員初選，第二梯次領表登記為第四選區中山大同區、第五選區中正萬華及第六選區大安文山區，今天為領表截止日，明天最後一天登記。

今天完成領表登記，包括第四選區中山大同選區新人李易儒、現任議員葉林傳、陳炳甫、及柳采葳，昨天新人盧威也完成領表登記。國民黨預計提名四席，初選將由兩位新人二搶一。

至於中正萬華第五選區，今天完成領表登記的包括現任議員吳志剛、郭昭巖及新人郭音蘭、張延廷，爭取連任的現任議員鍾小平昨也已領表。加上昨天領表登記的新人周世雄，中正萬華預計提名四席，初選將由三名新人三搶一。

大安文山第六選區，現任議員耿葳、李柏毅、鍾沛君、王欣儀昨天登記，今天陳錦祥、曾獻瑩、楊植斗也完成登記，議員徐弘庭今已領表，預計明天登記，因大安文山無新人登記，不需辦理初選。

北市 國民黨 應曉薇 議員

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